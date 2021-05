Sensacyjna porażka Sereny Williams w Parmie

Dla 39-letniej Williams był to 1001. oficjalny mecz w karierze i 150. porażka. Siniakova, która w klasyfikacji WTA zajmuje 68. lokatę, odniosła zwycięstwo po godzinie i 38 minutach gry. W Parmie Polki nie występują.

Zobacz także: Iga Świątek: Marzę o meczu z Sereną Williams

W ubiegłym tygodniu Williams została wyeliminowana również w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Imprezę wygrała Świątek.

Amerykanka przygotowuje się do French Open w Paryżu, gdzie będzie walczyć o swój 24. tytuł wielkoszlemowy, czym wyrównałaby rekord Australijki Margaret Court. Na kortach im. Rolanda Garrosa tytułu będzie bronić Świątek.

🇨🇿 @K_Siniakova scored the 6️⃣th Top 10 victory of her career with an upset of top seed Serena Williams at the #EmiliaRomagnaOpen ⬇️