Amerykański siatkarz miał reprezentować barwy Indykpolu AZS już w sezonie 2019/2020. Wtedy jednak na przeszkodzie stanęła kontuzja kolana, która spowodowała roczną przerwę w jego grze. Kontrakt 29-letniego środkowego z olsztyńskim klubem będzie obowiązywać przez rok.

Zawodnik przekazał, że zdecydował się podpisać umowę, bo chciał zagrać w Polsce. Przyznał, że cieszy się z tego, iż dostał drugą szansę. - Klub z Olsztyna skontaktował się ze mną ponownie, a nad ofertą nie zastanawiałem się zbyt długo. Będzie to dla mnie niezwykłe doświadczenie. Chciałbym, abyśmy razem z kolegami z drużyny zbudowali kolektyw, który będzie wygrywał - wspomniał.

Zdaniem prezesa Piłki Siatkowej AZS UWM S.A. Tomasza Jankowskiego, Averill jest wysokiej klasy środkowym, co udowodnił w ubiegłym sezonie w lidze francuskiej. - Dwa lata temu miał z nami podpisaną umowę wstępną, lecz kontuzja uniemożliwiła mu przyjazd do Olsztyna. Mam nadzieję, że w tym roku nie będzie już takich problemów i zobaczymy go w barwach Indykpolu AZS Olsztyn - powiedział Jankowski.

Mieliśmy spotkać się dwa lata temu, lecz co się odwlecze, to nie uciecze 🤩 Taylor Averill został nowym środkowym Indykpolu AZS Olsztyn! Kontrakt amerykańskiego środkowego z olsztyńskim klubem będzie obowiązywać przez rok 🏐 pic.twitter.com/xWJ9T8hCsR — Indykpol AZS Olsztyn (@indykpolazs) May 18, 2021

Nabytek olsztyńskiego klubu zaczynał karierę w Bay to Bay Volleyball Club, a później reprezentował Uniwersytet Kalifornijski w Irvine (2010-2011). Przez kolejne cztery sezony występował w Uniwersytecie Hawajskim. Następnie po raz pierwszy opuścił swój kraj, żeby kolejne sezony spędzić we Włoszech - najpierw w Pallavolo Padwa (2015-2017), a potem w Power Volley Milano.

W 2018 r. Averill przeniósł się do Francji, gdzie z drużyną Chaumont zdobył srebrny medal. W minionym sezonie, już w barwach AS Cannes, sięgnął po tytuł mistrza tego kraju. Zdobył 395 punktów – 283 w ataku, 81 blokiem i 31 zagrywką. Kilkukrotnie otrzymał statuetkę MVP i został wybrany najlepszym zawodnikiem ligi francuskiej.

Averill jest jednym z filarów siatkarskiej reprezentacji USA. W mistrzostwach świata w 2018 r. z kolegami z drużyny zdobył brązowy medal. Obecnie przygotowuje się do występów w Lidze Narodów i igrzyskach olimpijskich w Tokio.