Za nami niezwykły sezon 2020/21 w polskiej koszykówce. Do czołowej czwórki Energa Basket Ligi awansowały stawiane w roli faworytów Enea Zastal BC Zielona Góra i Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski oraz odradzające się potęgi sprzed lat, czyli WKS Śląsk Wrocław i Legia Warszawa. - Jest to świetny symptom na przyszłość. Wierzymy, że pozostaniemy z koszykówką na długie lata i jeszcze wiele wspólnych sukcesów przed nami - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.

Przemysław Nowak: Zaskoczyły pana rozstrzygnięcia na tegorocznej gali?

Marian Kmita: Myślę, że to środowisko doskonale wie, kto zasłużył na nagrody i trzeba to uszanować. Powtórzę to, co powiedziałem na scenie. Bardzo się cieszę, że ten sezon dostarczył nam nowych emocji, bo powróciły drużyny z wielkich metropolii, wielokrotni mistrzowie Polski. Jest to świetny symptom na przyszłość, że oprócz tych tradycyjnych ośrodków z ostatnich dwóch dekad, które wymieniały się w zdobywaniu mistrzostwa Polski, dochodzą te stare marki. Nasza misja i wiara w tę dyscyplinę sportu, w końcu dostarcza dowodów, że warto być cierpliwym i warto inwestować.

To był świetny sezon dla Stali Ostrów Wielkopolski. Po raz pierwszy wywalczyli mistrzostwo kraju.

Malownicza historia, która nas tylko utwierdza, że ten sport jest cudowny i jest dla każdego. Może wygrać ten, który na papierze nawet sam nie powinien na to liczyć. Igor Milicić powiedział, że przejmując zespół w trakcie sezonu, nie stawiał takich celów przed zawodnikami, jednak z każdym meczem mistrzostwo Polski stawało się coraz bardziej realne. Na koniec się ziściło.

Telewizja Polsat Sport w ubiegłym sezonie pokazała około 150 meczów. Jak ocenia pan współpracę z Energa Basket Ligą?

Z każdym rokiem pokazujemy coraz więcej spotkań. Staramy się i w końcu mamy partnera po drugiej stronie, który bardzo poważnie traktuje naszą współpracę i warunki niezbędne do wykonania dobrej transmisji telewizyjnej z imprezy sportowej. Mamy gigantyczne doświadczenie z pokazywania siatkówki i piłki nożnej, koszykówka nadrabia stracony czas. Doceniamy te wysiłki i chcemy współpracować najdłużej, jak się da. W tej chwili rozmawiamy o kolejnym przedłużeniu kontraktu. Wierzymy, że pozostaniemy z koszykówką na długie lata i jeszcze wiele wspólnych sukcesów przed nami.

Cała rozmowa z Marianem Kmitą, Dyrektorem ds. Sportu w Telewizji Polsat w załączonym materiale wideo.