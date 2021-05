NHL: Obrońcy trofeum nie zwalniają tempa

Broniący Pucharu Stanleya hokeiści Tampa Bay Lightning wygrali na wyjeździe z Florida Panthers 3:1 w pierwszej rundzie play off i prowadzą już w tej serii 2-0. Do remisu po dwóch meczach w swoich parach doprowadziły natomiast Vegas Golden Knights i Pittsburgh Penguins.

Hokeiści Lightning prowadzili po pierwszej tercji na Florydzie po golach Stevena Stamkosa i Czecha Ondreja Palata. W 35. minucie kontaktową bramkę zdobył Mason Marchment, ale gospodarzom nie udało się wyrównać. Na dodatek, jak często bywa przy takim wyniku w hokeju, w końcówce spotkania stracili trzeciego gola, gdy Yanni Gourde trafił do pustej bramki. Jednym z bohaterów gości był rosyjski bramkarz Andriej Wasilewski, który obronił 32 strzały.

Teraz rywalizacja w tej parze przeniesie się do Tampy, gdzie obie drużyny mają się spotkać w czwartek i sobotę. Obrońcom trofeum brakuje już tylko dwóch zwycięstw do awansu.

ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy najlepszego trenera sezonu NBA!

W pozostałych parach, które rywalizowały we wtorek (środa polskiego czasu), jest obecnie remis 1-1. Vegas Golden Knights wygrali z Minnesota Wild 3:1, a Pittsburgh Penguins - również u siebie - pokonali New York Islanders 2:1.

W play off występuje 16 drużyn. Rywalizacja w każdej rundzie toczy się do czterech zwycięstw. Wcześniej kluby NHL miały do rozegrania po 56 spotkań (zamiast 82) w sezonie regularnym. Dwa zespoły - już bez szans awansu - wciąż odrabiają zaległości spowodowane pandemią, dlatego wraz z początkiem fazy play off trwają jeszcze mecze rundy zasadniczej.

Hokeiści Vancouver Canucks pokonali u siebie Calgary Flames 4:2. Oba zespoły spotkają się w środę ponownie i wówczas zakończy się faza zasadnicza.

CM, PAP