Za kilka dni rozpocznie się Liga Narodów, rozgrywana w bańce we włoskim Rimini. Reprezentacja Polski wystąpi w turnieju, lecz nie jest to impreza docelowa w tym sezonie. Najważniejsze są igrzyska olimpijskie w Tokio. Jak Biało-Czerwoni potraktują te rozgrywki? - Z Heynenem nigdy nic nie wiadomo. Polska ma wielu graczy i wiele możliwości. Myślę, że trener nie będzie chciał pokazać, jak wygląda jego wyjściowa szóstka, system gry - powiedział mistrz olimpijski z Sydney z 2000 roku Vladimir Grbić.

Grbić jest członkiem komisji rozwoju światowej siatkówki w FIVB. Ma więc nieco więcej informacji na temat rozgrywania Ligi Narodów w bezpiecznej bańce.

- Pomysł polegał na tym, by zorganizować turniej, który w najlepiej przygotuje drużyny do igrzysk olimpijskich w Tokio. Ma się to odbyć w najbezpieczniejszy możliwy sposób, a krajem który może to zagwarantować jest Italia - powiedział.

Serb poinformował, że siatkarze będą całkowicie odseparowani od środowiska, w tym również od dziennikarzy. Jedynie rodziny zawodników mają otrzymać zgodę na przybycie do Rimini, pod warunkiem przestrzegania przepisów izolacji w bańce. To ukłon w kierunku graczy.

- Koronawirus sieje spustoszenie w tym roku. Nie chodzi tylko o rozgrywki, ale także o psychikę zawodników, dlatego musimy wykazać zrozumienie dla nich - skomentował Grbić.

Legendarny siatkarz porównał system rozgrywania Ligi Narodów do igrzysk olimpijskich i przebywania w wiosce olimpijskiej. Nie uważa, by wszystkie zespoły rzuciły na szalę wszystkie siły.

- To będzie świetny sprawdzian przed tym turniejem, ale nie sądzę, by wszystkie zespoły dały z siebie sto procent podczas Ligi Narodów, ale nie dlatego, że nie będą chciały. Na przykład Serbia nie ma nic do stracenia, bo nie zakwalifikowała się do igrzysk. Ta drużyna będzie więc grała na maksimum swoich możliwości i tego się od niej oczekuje - powiedział.

Reprezentacja Polski ma bardzo szeroki skład, więc trudno stwierdzić, jaką taktykę obierze na ten turniej.

- Z Heynenem nigdy nic nie wiadomo. Polska ma wielu graczy i wiele możliwości. Myślę, że przed igrzyskami trener nie będzie chciał pokazać, jak wygląda jego wyjściowa szóstka, system gry - ocenił Grbić.

Biało-Czerwoni na miesięczną rywalizację w Rimini udadzą się 24 maja, a cztery dni później zainaugurują udział w tych rozgrywkach. Stanowią one dla nich główny sprawdzian przed rozpoczynającymi się 23 lipca igrzyskami w Tokio. Heynen w wielu wywiadach zapowiadał, że zamierza z tego grona wybrać "12", która weźmie udział w zmaganiach olimpijskich.

CM, Polsat Sport