Euro 2020: Amerykanie coraz chętniej oglądają piłkę

Amerykańska stacja ESPN zapłaciła ponad 110 mln USD za prawa do pokazywania wszystkich meczów EURO 2020 i kwalifikacji do MŚ w Katarze. Opłaciło się czy to był piłkarski niewypał, bo piłka nożna w USA to ciągle sport dla tych, którym nie udało się grać w NFL czy NBA? Po rozgrywkach grupowych, wszyscy są zadowoleni. Także dlatego, że nareszcie w Ameryce zaczęto robić piłkę i pokazywać wielkie rozgrywki z należytym szacunkiem - czyli tak, jak od dekad robi się na Starym Kontynencie.