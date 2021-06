Jakie były pierwsze słowa piłkarzy po zakończeniu meczu ze Szwecją?

Jakub Kwiatkowski: Gdy ja wszedłem do szatni, to selekcjoner wygłaszał przemowę. To, co mogę powiedzieć i to, co widziałem, to rozczarowanie i duże rozgoryczenie. My tak samo to przeżywamy, za tym stał sztab ludzi, aby przygotowania wyglądały bardzo dobrze. Niestety boisko wszystko weryfikuje. Jest duże rozczarowanie, jechaliśmy aby wygrać, to frustrujące. I tak chwała piłkarzom, że w meczu ze Szwecją doprowadzili do remisu, kosztowało to nas wiele sił.

Czy ktoś zrezygnuje z gry w kadrze po tym turnieju?

Ne wydaje mi się, żeby coś takiego miało miejsce. Żaden z zawodników czegoś takiego nie powiedział, za blisko jest do wznowienia meczów eliminacji mistrzostw świata, za dużo niedosytu, a nikt nie chciałby zakończyć kariery w taki sposób.

Czy piłkarze stoją murem za trenerem?

Tak, uważam ze drużyna jest za tym, aby selekcjoner Sousa kontynuował pracę z naszą reprezentacją. Rozmawiałem o tym z Robertem Lewandowskim, deklaracja jest jasna, to najmniej sensowny moment na wymianę selekcjonera. 30 sierpnia rozpocznie się zgrupowanie, 2 września pierwszy mecz eliminacji MŚ, nie ma czasu na dokonywanie zmian. Piłkarze wiedzą, ze coś drgnęło na plus, poprawiła się gra w ofensywie, gra wysokim pressingiem. Trzeba jeszcze popracować nad defensywą, bo to nasza główna bolączka.

