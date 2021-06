Euro 2020. Portugalskie media: Powtórzyliśmy wyczyn z Euro 2016

Dziennikarze gazety “A Bola” wskazują, że w przeciwieństwie do poprzedniej edycji ME podopieczni Fernando Santosa trafili na “grupę śmierci”, z której wyszli z dużymi problemami. Odnotowuje, że inni rywale zakwalifikowani do 1/8 finałów, Francja i Niemcy, to potencjalni finaliści tegorocznego Euro.

Z kolei inny sportowy dziennik, “Record” zauważa, że w trakcie wyrównanego meczu z Francuzami i w związku z niespodziewanym prowadzeniem Węgrów w pojedynku w Monachium środowy wieczór był dla Portugalii pełen “wzlotów i upadków”.

“Podczas tych zaledwie 90 minut środowego wieczora sytuacja zmieniała się tak bardzo, że w trakcie meczu znajdowaliśmy się na wszystkich pozycjach tabeli grupy F. Ostatecznie udaje nam się awansować” - odnotował “Record”.

Sportowy dziennik przypomniał, że Portugalia uzyskała najlepsze rezultaty spośród innych ekip, które znalazły się na trzecim miejscu w grupach Euro.

Z kolei telewizja RTP podkreśla wysoką formę Cristiano Ronaldo, wskazując, że kapitan reprezentacji ma już na swoim koncie pięć trafień, a w środę wyrównał światowy rekord 109 goli dla drużyny narodowej. Należał on do irańskiego napastnika Aliego Daeia.

RTP, a także dziennik “A Bola”, odnotowują, że w środowy wieczór na stadionie w Budapeszcie wysokimi umiejętnościami popisał się również bramkarz Rui Patricio, który kilkakrotnie uratował Portugalczyków przed porażką i odpadnięciem z turnieju.

Komentatorzy w Portugalii uważają, że przed niedzielnym pojedynkiem z Belgią szanse podopiecznych Fernando Santosa na przejście do dalszej fazy Euro nie są małe, lecz obrońcy tytułu muszą zagrać lepiej w linii obrony.

“Tracimy zbyt dużo bramek. W fazie grupowej rywale strzelili nam ich aż sześć. Przed spotkaniem z Belgią musimy poprawić funkcjonowanie naszej defensywy” - ocenili dziennikarze RTP.

PZ, PAP