Obie reprezentacje szły równo aż do stanu 12:12. Wówczas to Brazylijki "wrzuciły drugi bieg" i zyskały imponującą przewagę... 20:12. Japonki zdołały wygrać zaledwie trzy piłki do końca seta, a Brazylia nie zatrzymywała się. Pierwszy set padł łupem reprezentacji z Ameryki Południowej, a sędzia zakończył partię przy rezultacie 25:15.



Druga partia była zdecydowanie bardziej wyrównana, a żadna ekipa nie mogła odskoczyć na więcej niż dwa punkty. W końcu to Brazylijki od stanu 16:16 zaczęły budować przewagę, której nie oddały do końca drugiej partii. W końcówce zagroziły jeszcze Japonki dochodząc do stanu 23:24, ale ostatecznie to znów Brazylia triumfowała w kolejnej partii.



ZOBACZ TAKŻE: Alexander Berger nowym przyjmującym Cerrad Enea Czarnych Radom



Na trzecią partię wyraźnie bardziej zmotywowane wyszły Japonki, które wyszły nawet na siedmiopunktowe prowadzenie przy stanie 12:5. Przewaga szybko została roztrwoniona i skończyła się przy stanie 14:14. Set "zaczynał się na nowo", ale to Brazylijki powoli przejmowały inicjatywę. Szczególnie zacięta była końcówka, w której oglądaliśmy aż siedem piłek setowych. W końcu przy stanie 30:29 to Japonki zdobyły punkt, a więc tablica wyników wskazywała rezultat 2:1 dla Brazylii.



Mecz trwał dalej, a Japonia poszła za ciosem zaczynając czwartą partię od prowadzenia 5:0. Krótki przestój w grze japońskiej reprezentacji poskutkował stratą całej przewagi przy stanie 6:6, a inicjatywa znów była po stronie Brazylijek. Tym razem końcówka nie była tak zacięta, a reprezentacja z Ameryki Południowej powoli "witała się" z wielkim finałem Ligi Narodów. Japonki zdobyły jeszcze punkt przy stanie 16:24, ale ostatnia piłka należała do Brazylii, która ostatecznie zwyciężyła w tym spotkaniu 3:1.



Brazylia - Japonia 3:1 (25:15, 25:23, 29:31, 25:16)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Zobacz także Liga Narodów siatkarek: Brazylia zagra w finale

Skrót meczu w załączonym materiale wideo.

PI, Polsat Sport