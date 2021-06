Liga Narodów siatkarek: USA - Turcja. Relacja i wynik na żywo

Czas na decydujące spotkania Ligi Narodów siatkarek! W drugim meczu półfinałowym zmierzą się USA i Turcja. Obie reprezentacje świetnie poradziły sobie w rundzie zasadniczej, ale teraz wszystko rozstrzygnie się maksymalnie w pięciu setach.



Faworytem półfinału są Amerykanki, głównie dzięki formie jaką zaprezentowały w rundzie zasadniczej. Na piętnaście spotkań przegrały tylko jedno z Chinami (0:3) w ostatniej kolejce. Poza tym były wręcz bezbłędne oddając swoim rywalkom łącznie zaledwie siedem setów.

Turczynki również nie będą bez szans, co pokazały walcząc do samego końca o awans do półfinału. Rzutem na taśmę wyprzedziły Chiny w walce o czwartą lokatę. Łącznie przegrały tylko cztery spotkania, a lepsza od Turcji była tylko Brazylia (1:3), USA (1:3), Japonia (1:3) oraz Dominikana (1:3).



Kto zatem awansuje do wielkiego finału i spróbuje swoich sił w najważniejszym sprawdzianie przed turniejem Igrzysk Olimpijskich? Przekonamy się już wieczorem.



Relacja i wynik na żywo meczu USA - Turcja od godz. 19:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport