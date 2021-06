Cerrad Enea Czarni Radom na sezon 2021/2022 zakontraktowali reprezentanta Austrii. Do teamu Jakuba Bednaruka na przyszły sezon w PlusLidze dołączy Alexander Berger. 33-letni siatkarz gra na pozycji przyjmującego.

Berger urodził się 27 września 1988 roku w Austrii w mieście Aichkirchen. Pierwszym siatkarskim przystankiem w zawodowej karierze był zespół SuperVolley Enns/Wels, w którym występował do 2009 roku. W latach 2009-2014 przyjmujący przeniósł się do miasta Innsbruck, gdzie bronił barw Volleyball Team Tirol. Wraz z tym klubem w ramach rozgrywek Austrian Volley League (AVL) czterokrotnie sięgnął po Mistrzostwo Austrii: 2010, 2011, 2012, 2014 oraz raz po wicemistrzostwo kraju: 2013. Dodatkowo w 2014 roku wraz z zespołem Volleyball Team Tirol zdobył Puchar Austrii.

W sezonie 2014/2015 Berger przeniósł się do ligi francuskiej, gdzie występował w klubie Nantes Rezé Métropole Volley. Po rocznym pobycie we Francji reprezentant Austrii przeniósł się do ligi włoskiej, a pierwszym klubem na Półwyspie Apenińskim był zespół Pallavolo Padwa, w którym występował w sezonie 2015/2016.

Największe sukcesy we włoskiej Serie A nadeszły podczas gry w klubie Sir Safety Perugia, których barw bronił w latach 2016-2019. Przyjmujący zespołu, sięgnął w tym czasie po Mistrzostwo Włoch (2018), Wicemistrzostwo Włoch (2019), brązowy medal o Mistrzostwo Włoch (2017) oraz dwukrotnie po Puchar Włoch (2018 i 2019), a także po SuperPuchar Włoch (2017). W 2017 roku zdobył srebrny medal Ligi Mistrzów, a rok później sięgnął po brązowy medal tej imprezy sportowej. W sezonie 2019/2020 przeniósł się do beniaminka Serie A, drużyny YouEnergy Volley.

Po latach gry w Italii, 33-letni przyjmujący przeniósł się do ligi tureckiej, gdzie bronił barw zespołu Halkbank Ankara, z którym na koniec sezonu 2020/2021 sięgnął po 5. miejsce. Berger jest również siatkarzem reprezentacji Austrii, z którą w 2016 roku sięgnął po brązowy medal Ligi Europejskiej, pokonując w meczu o 3. miejsce reprezentację gospodarzy - Bułgarię 3:0. Został wybrany w Warnie najlepszym przyjmującym całych zawodów.

agb, Polsat Sport, wksczarni.pl