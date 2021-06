Przełomowa zmiana w rozgrywkach UEFA stała się faktem

W środę po południu Komitet Wykonawczy UEFA wysłuchał zaleceń Komisji Rozgrywek Klubowych UEFA oraz Komisji Piłki Nożnej Kobiet UEFA i zatwierdził propozycję usunięcia zasady goli na wyjeździe we wszystkich rozgrywkach klubowych. Zasada ta obowiązywała w Europie od 1965 roku.



Decyzję UEFA skomentował prezydent federacji Aleksander Ceferin.





- Zasada goli na wyjeździe była nieodłączną częścią rozgrywek UEFA, odkąd została wprowadzona w 1965 roku. Jednak kwestia jej zniesienia była dyskutowana na różnych spotkaniach UEFA w ciągu ostatnich kilku lat. Chociaż nie było jednomyślności poglądów, wielu trenerów, kibiców i innych interesariuszy piłki nożnej kwestionowało jej uczciwość i wyraziło chęć zniesienia tej zasady – powiedział.





- Wpływ tej zasady jest teraz sprzeczny z jej pierwotnym celem, ponieważ w rzeczywistości zniechęca teraz drużyny gospodarzy, zwłaszcza w pierwszych meczach, do atakowania, ponieważ obawiają się utraty bramki, która dałaby ich przeciwnikom kluczową przewagę. Krytykowana jest również niesprawiedliwość, zwłaszcza w dogrywce, polegająca na tym, że gospodarze muszą strzelić dwa gole, gdy drużyna gości strzeli bramkę – zauważył.





⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL