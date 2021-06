Tomasz Sarara zadebiutuje w MMA na gali KSW 62!

Na gali KSW 62 dojdzie do długo wyczekiwanego debiutu jednego z najlepszych polskich kickbokserów w formule MMA. Tomasz Sarara (0-0) spotka się 17 lipca z ostatnim rywalem, który pokonał go w ringu, Vladimirem Tokiem (0-1). Starcie odbędzie się w limicie kategorii ciężkiej.

Tomasz Sarara przez ponad 10 lat z sukcesami rywalizował w ringach kickbokserskich. Podopieczny legendarnego Ernesto Hoosta wygrał 42 starcia, z których 16 kończył przez nokaut. Polak ma na koncie między innymi tytuły amatorskiego i zawodowego mistrza Polski w różnych formułach oraz pasy mistrzowskie organizacji FEN, DSF i Celtic Gladiator. Po znakomitej karierze w sportach uderzanych postanowił założyć mniejsze rękawice i spróbować swoich sił w MMA. Na KSW 62 zadebiutuje zarówno w nowej formule, jak i w organizacji KSW.

Rywalem Sarary będzie ostatni zawodnik, który znalazł na niego sposób w ringu. Vladimir Tok spotkał się z Polakiem w lipcu 2012 roku i zwyciężył po kontrowersyjnej decyzji sędziów. Mieszkający w Niemczech Rosjanin również wywodzi się z kickboxingu i wraca do MMA, po tym jak w 2009 roku stoczył jeden pojedynek w tej formule. Tok ma na koncie niemal 100 walk, z których wygrał 87, a 37 kończył przed czasem. Reprezentant UFD Gym sięgał także po pasy mistrzowskie organizacji King of Kings, It’s Fight Time i CWS.

Walka wieczoru | The Main Event

93 kg/205 lb: Szymon Kołecki (9-1 , 8 KO) vs TBA

77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk (17-4, 10 KO, 3 Sub) vs Marius Žaromskis (23-9, 16 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Michał Michalski (9-4, 5 KO, 1 Sub) vs Adrian Bartosiński (10-0, 8 KO)

120,2 kg/265 lb: Tomasz Sarara (0-0) vs Vladimir Tok (0-1)

70,3 kg/155 lb: Artur Sowiński (21-12, 8 KO, 7 Sub) vs Sebastian Rajewski (10-6, 4 KO)

61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (6-2, 1 KO) vs Bruno Augusto dos Santos (9-2, 1 KO, 5 Sub)

KN, Informacja prasowa