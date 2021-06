Zajmujący piąte miejsce w światowym rankingu austriacki tenisista Dominic Thiem wycofał się z wielkoszlemowego Wimbledonu. Powodem jest kontuzja nadgarstka, jakiej doznał we wtorek podczas turnieju ATP na Majorce.

Jak informuje austriacka agencja APA, Thiem przeszedł w środę w Barcelonie badania i okazało się, że będzie musiał mieć przez pięć tygodni usztywnioną rękę, a potem będzie mógł stopniowo wykonywać nią kolejne czynności. To oznacza, że będzie pauzował co najmniej do końca lipca.

ZOBACZ TAKŻE: WTA w Eastbourne: Iga Świątek przegrała w 1/8 finału

- Zamierzam zrobić wszystko, co mi doradzą lekarze, żeby jak najszybciej wrócić do pełni zdrowia - powiedział 27-letni Austriak. Thiem już wcześniej zapowiedział, że nie weźmie udziału w igrzyskach olimpijskich (23 lipca - 8 sierpnia), ale ta decyzja nie miała wówczas nic wspólnego z tym urazem. Pierwsze mecze londyńskiego Wimbledonu zaplanowano na poniedziałek.

agb, PAP