Dla Stawowego będzie to powrót po porażce z Kevinem Szaflarskim na gali Babilon MMA 19. Zawodnik z Murowanej Gośliny przegrał wówczas większościową decyzją sędziów. W zawodowym MMA "Czołg" odniósł łącznie siedem zwycięstw z czego wszystkie przez nokauty. Tym razem przyjdzie mu zmierzyć się z dużo bardziej doświadczonym rywalem.

Valtonen ma za sobą występy m.in. w organizacjach KSW, M-1 czy FEN. Fin ma na swoim koncie już 46 zawodowych pojedynków. W swojej ostatniej walce na gali Babilon MMA 17 zawodnik z Helsinek pokonał przez TKO w drugiej rundzie Dawida Żółtaszka.

W co-main evencie swój czwarty bój w formule MMA stoczy Róża Gumienna (3-1, 2 KO, 1 SUB). Utytułowana kick-boxerka powraca po pierwszej zawodowej porażce. Zawodniczka z Wrocławia musiała uznać wyższość Ekateriny Shakalovej. Jej przeciwniczką na Babilon MMA 23 będzie Vladlena Yavorska (6-4 KO, 2 KO, 4 SUB).

Łącznie na karcie walk znalazło się osiem starć w formule MMA.

Karta walk gali Babilon MMA 23:

Walka wieczoru w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Filip "Czołg" Stawowy (7-2, 7 KO) vs Toni Valtonen (30-16, 13 KO, 4 SUB)

Walka w kategorii koguciej (do 61 kg):

3 x 5 min - Róża Gumienna (3-1, 2 KO, 1 SUB) vs Vladlena Yavorska (6-4 KO, 2 KO, 4 SUB)

Walka w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Marcin Kalata (2-2, 2 KO) vs Mateusz Łazowski (2-2, 1 KO)

Walka w kategorii półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Kacper Bróździak (4-1, 3 SUB) vs Łukasz Siwiec (4-1, 1 KO, 3 SUB)

Walka w kategorii słomkowej (do 52 kg):

3 x 5 min - Anita Bekus (3-2, 2 KO) vs Eliza Kuczyńska (0-1)

Walka w kategorii półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Tomasz Skorodziłło (1-0) vs Konrad Rusiński (2-0, 1 KO, 1 SUB)

Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Adam Rybczyński (1-1, 1 SUB) vs Filip Lamparski (3-2, 3 KO)

Walka semi-pro w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min - Bartek Stawinoga vs Fabian Łuczak

mtu, Polsat Sport