W przedsezonowym meczu towarzyskim Bayern Monachium podejmie na swoim stadionie zespół Ajaxu. Dla Juliana Nagelsmanna będzie to pierwszy poważny sprawdzian w roli trenera ekipy mistrzów Niemiec. Relacja i wynik na żywo meczu Bayern Monachium - Ajax AFC na Polsatsport.pl.

Mecz towarzyski będzie szansą dla Bayernu na przetestowanie zawodników, którzy w ostatnim czasie dołączyli do zespołu. Największym transferem dokonanym przez zarząd klubu z Monachium jest Dayot Upamecano. Francuz przeszedł do ekipy mistrzów Niemiec z RB Lipsk za 42,5 miliona euro. Środkowy obrońca może stać się godnym zastępcą Davida Alaby, który opuścić Bundesligę.

ZOBACZ TAKŻE: Do trzech razy sztuka? Gigant znowu kusi Roberta Lewandowskiego

Należy też pamiętać, że z Bayernem pożegnał się Hansi Flick. Jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Julian Nagelsmann. Przez niedawno zakończone mistrzostwa Europy, młody trener nie ma za wiele czasu, by wedle swoich założeń taktycznych ułożyć grę zespołu z Bawarii.

Ajax także skorzysta na tym spotkaniu. Do zespołu z Amsterdamu za 5,5 miliona euro przeniósł się Steven Berghuis. Był to zaskakujący transfer, ponieważ Holender do tej pory był kapitanem Feyenoordu, czyli ligowego rywala "Czerwono-Białych". Napastnik raczej nie pogodzi się z rolą rezerwowego, zatem Erik ten Hag będzie musiał znaleźć miejsce w składzie dla 29-latka. Rozwiązaniem problemu może być nieobecność Lassina Traore, który został piłkarzem Szachtara Donieck.

Relacja i wynik na żywo meczu Bayern Monachium - Ajax AFC na Polsatsport.pl. Początek od godziny 16:30.

AA, Polsat Sport