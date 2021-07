Amerykańscy siatkarze już w wielkiej formie! Słynny rywal rozbity w trzech setach

Starcie USA – Francja miało być szlagierem pierwszej serii gier turnieju olimpijskiego siatkarzy. Zabrakło w nim jednak większych emocji, jakich dostarczyły zwieńczone tie-breakami spotkania Włochy – Kanada i Polska – Iran.

Amerykanie efektownie rozpoczęli pierwszą partię (5:0) i dominowali do końca seta, mając zdecydowaną przewagę w ataku. Wynik na 25:18 skutecznym uderzeniem ze środka ustalił David Smith. W drugiej odsłonie Trójkolorowi próbowali dotrzymać kroku rywalom, jeszcze do stanu 16:14 wynik nie wyglądał źle, ale końcówka to dominacja Amerykanów. Po autowym ataku rywali (25:18) mieli oni na swym koncie już dwa wygrane sety.

Kolejna partia była nieco bardziej wyrównana. Przy stanie 23:21 ważny punkt na wagę piłki meczowej zdobył Matthew Anderson. Francuzi obronili się w kolejnej akcji, ale serwis Earvina N'Gapetha w siatkę zamknął to spotkanie (25:22).

Najwięcej punktów: Taylor Sander (15), Matthew Anderson (13), Torey Defalco (10), Maxwell Holt (9) – USA; Earvin N'Gapeth (9) – Francja. Amerykanie dominowali w ofensywie, lepiej też punktowali blokiem (5–2).

USA – Francja 3:0 (25:18, 25:18, 25:22)

USA: David Smith, Taylor Sander, Micah Christenson, Matthew Anderson, Torey Defalco, Maxwell Holt – Erik Shoji (libero). Trener: John Speraw.

Francja: Kevin Tillie, Jean Patry, Barthelemy Chinenyeze, Nicolas Le Goff, Benjamin Toniutti, Earvin N'Gapeth – Jenia Grebennikov (libero) oraz Antoine Brizard, Stephen Boyer, Yacine Louati. Trener: Laurent Tillie.

RM, Polsat Sport