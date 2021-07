Podopieczni Piotra Stokowca nie wspominają dobrze ostatniej potyczki z "Jagą", ponieważ przegrali wówczas 2:1 i ostatecznie ten wynik nie pozwolił biało-zielonym na grę w europejskich pucharach. W sobotnie popołudnie będą mieli okazję do rewanżu, a przy okazji szansę, aby dobrze rozpocząć nowy sezon.

Trener Lechii Gdańsk uważa inaczej i nie traktuję tego spotkania jako rewanż za poprzednie rozgrywki. - Odcinamy się od tego co było. To nowy sezon, nowe granie. Z niecierpliwością na to czekamy. Jagiellonia się wzmocniła, zmieniła sposób grania, przeszła na trzech obrońców, ale zapewne jak zwykle czeka nas ciekawy i zacięty pojedynek z tym rywalem. Mamy solidny zespół, z dużą jakością. Przepracowaliśmy dobrze okres przygotowawczy tak pod względem biegowym i siłowym. Mamy za sobą siedem dobrych sparingów z solidnymi rywalami. Strzeliliśmy 12 bramek, 9 straciliśmy, co pokazuje, że chcemy grać ofensywnie, ładnie dla oka - powiedział Stokowiec.

Na temat sobotniego spotkania wypowiedział się także szkoleniowiec Jagiellonii. - Mecze Jagiellonii z Lechią Gdańsk zawsze są pełne emocji i dobrego poziomu sportowego, ale najważniejsze to wygrać ten mecz - powiedział na konferencji przed meczem Ireneusz Mamrot.

- To jest drużyna, która bazuje na bardzo dobrej organizacji gry w defensywie, na bardzo dużej agresji w swoich strefach. Jest to na pewno zespół, który jest nieprzyjemny na boisku dla przeciwnika i z tym musimy sobie poradzić - dodał Mamrot.

Mecz Jagiellonii z Lechią rozegrany zostanie o godzinie 17.30. Relacja na żywo na Polsatsport.pl.

R.S, Polsat Sport