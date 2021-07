PKO BP Ekstraklasa: Legia Warszawa - Wisła Płock. Relacja i wynik na żywo

Legia Warszawa dobrze weszła w nowy sezon podczas rywalizacji w eliminacjach do Ligi Mistrzów. "Wojskowi" zanotowali komplet zwycięstw, pokonując dwukrotnie Bodo/Glimt oraz Florę Talin. Jedyną wpadką był mecz o Superpuchar Polski, w którym Mistrzowie Polski musieli uznać wyższość Rakowa Częstochowa po rzutach karnych.

Dla drużyny z Płock będzie to pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu. "Nafciarze" w ostatnim czasie rozgrywali tylko mecze towarzyskie, pokonali Aris Limassol i Skrę Częstochowa, zremisowali z Omonią Nikozja oraz ulegli Widzewowi Łódź.

Ostatni raz obie ekipy spotkały się w lutym przy Ł3 w Warszawie. Wówczas mieliśmy prawdziwy festiwal strzelecki, w którym ostatecznie triumfowali "Wojskowi" 5:2. W dwóch poprzednich konfrontacjach także wygrywali Legioniści. Natomiast "Nafciarze" potrafią zdobywać punkty w stolicy, udowodnili to ostatnio w 2017 i 2018 roku, kiedy zgarniali pełną pulę.

Zarówno Legia, jak i Wisła solidnie pracowały podczas okienka transferowego. Do Płocka wrócił z Turcji Dominik Furman oraz dołączyli m.in. byli Legioniści Damian Warchoł i Radosław Cielemęcki. Z kolei mistrzowie Polski zakontraktowali Mahira Emreliego, Mattiasa Johanssona, Lindsaya Rose, Josue oraz Joela Abu Hanne.

W dzisiejszym mecz oraz przez kilka najbliższych miesięcy trener Legii nie będzie mógł skorzystać z Bartosza Kapustki, który zerwał więzadła krzyżowe.

- Wisła się wzmocniła, doszło kilku zawodników, także z naszych rezerw. Przede wszystkim dołączył do nich Dominik Furman, bardzo ważny piłkarz. Spodziewamy się trudnego meczu. Przyświecają nam trochę inne priorytety, bo jesteśmy w innym momencie. Chcemy wygrać to spotkanie, ale w nieco innym składzie. Mamy potencjał i zawodników, którzy potrafią grać w piłkę. Spodziewam się, że to będzie dobry mecz w naszym wykonaniu. Trzeba zwrócić uwagę na stałe fragmenty gry. Wisła to solidny ligowiec. Nie walczą może o mistrzostwo Polski, ale myślę, że skończą sezon w pierwszej ósemce - powiedział Czesław Michniewicz.



Relacja i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o 20:00.

TG, Polsat Sport