Studio Tokio 2020. Transmisja w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl

W piątek w stolicy Japonii rozpoczęły się igrzyska olimpijskie. Oznacza to, że tego samego dnia w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl wystartowało Studio Tokio 2020. Jest to program stworzony specjalnie z myślą o olimpijskiej rywalizacji. Na transmisję sobotniego wydania Studio Tokio 2020, gdzie podsumujemy drugi dzień na IO, zapraszamy do Polsatu Sport i na Polsatsport.pl.