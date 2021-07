"Niczego nie odbieram Irańczykom, bo zagrali bardzo dobre spotkanie, gratuluję. Ale my nie budujemy formy na jedno spotkanie, tylko się rozkręcamy. W wielu imprezach braliśmy udział i zawsze były gorsze momenty. Nigdy nie graliśmy od samego początku wybitnie. Biorę tę porażkę teraz na klatę. To był bardzo wyrównany, ale bardzo średni – moim zdaniem – mecz. Teraz skupiamy się tylko na tym, by forma szła w górę" - stwierdził Drzyzga.

Zapytany o to, jak ocenia obecną dyspozycję swoją i swoich kolegów z reprezentacji, stwierdził, że jest to raczej pytanie do trenera Vitala Heynena.

"Bo on jest od tego, byśmy byli w formie. Uważam, że jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do poprawienia, byśmy lepiej grali. Szczególnie jeśli chodzi o zagrywkę. Dziś mieliśmy bardzo dużo zepsutych serwisów jak na naszą drużynę i nasz styl. Było też dużo błędów w ataku, co zwykle nam się nie zdarza" - analizował zawodnik Asseco Resovii Rzeszów.

Zwrócił on też uwagę, że sobotnie spotkanie było pierwszym kontaktem biało-czerwonych z Ariake Arena.

"Dlatego też cieszę się, że zagraliśmy pięć setów, bo lepszego przetarcia hali dla wszystkich zawodników nie mogliśmy sobie wymarzyć" - ocenił.

Stwierdził, że obecna dyspozycja mistrzów świata nie wynika raczej z ciągłego zmagania się z tzw. jet lagiem.

"To już chyba nie to, bo trochę tu już jesteśmy. Mówię o sobie przynajmniej, ja czuję się dobrze. To jest forma. Nie pamiętam, żebyśmy zagrywali dobrze zawsze od pierwszego spotkania. Raczej się rozkręcaliśmy. Coraz lepiej zagrywaliśmy w trakcie turnieju. Głęboko – nawet nie tyle w to wierzę – co jestem przekonany, że tak będzie dalej. A to jest tylko pierwsze spotkanie i nie róbmy z tego tragedii w tym momencie, że coś się stało, że już odpadliśmy. Wszyscy wiemy doskonale, że nadal naszym pierwszym celem jest wygranie ćwierćfinału, bo nie wyobrażam sobie, że w nim nie będziemy. Oczywiście, najlepiej awansować do niego z pierwszego miejsca w grupie, ale z drugiej strony patrząc, czy to ma jakieś większe znaczenie?" - stwierdził Drzyzga.

Dziennikarze zapytali go także o sytuację Michała Kubiaka. Rozgrywający zaznaczył, że kapitan Polaków jest gotowy do gry.

"Ale proszę pytać o to Michała i trenera, a nie mnie. Ja nie jestem od tego, żeby odpowiadać na takie pytania" - zastrzegł.

BS, PAP