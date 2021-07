Polscy siatkarze nie mogą pochwalić się dobrym startem podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Biało-Czerwoni w swoim pierwszym spotkaniu przegrali z Iranem 2:3. Po dobrym pierwszym secie wygranym do 18, gra Polaków wyglądała znacznie gorzej, co poskutkowało dwoma przegranymi setami do 22. W czwartej partii podopieczni trenera Vitala Heynena wrócili do lepszej gry wygrywając do 22, ale w tie-breaku po długiej walce triumfowali Irańczycy z rezultatem 23:21.



ZOBACZ TAKŻE: Tine Urnaut rozwiązał kontrakt z Jastrzębskim Węglem!



Porażka Polaków odbiła się sporym echem w mediach społecznościowych, a internauci szeroko komentowali występ Biało-Czerwonych w pierwszym meczu turnieju olimpijskiego w Tokio. Zobacz jakie były najczęstsze komentarze po meczu reprezentacji Polski.

Zatem sensacyjnie rozpoczyna się turniej siatkarzy, ale wielkie sukcesy zawsze rodziły się w bólach💪 Polska 2 Iran 3. Tylko bez nerwowych ruchów🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 — Jerzy Mielewski (@Mielewski) July 24, 2021

Byłam spokojna o naszych siatkarzy, po dzisiejszym ich meczu oraz walcze między Wlochami a Kanadą zaczynam sie bać. #POLIRI #volleyball #siatkowka #Tokio2020 #IgrzyskaOlimpijskie — Fotografia Warszawy (@FotoWarszawy) July 24, 2021

Siatkarze, ale wy wiecie, że ja was dalej uwielbiam, wierzę w was i dalej będę zarywać noce, aby wam kibicować😉#POL #siatkówka #siatkomania #volleyball #Tokyo2020 #IgrzyskaOlimpijskie — Siatkomania ⚡️ I eat, sleep and breathe volleyball (@siatkomaniapl) July 24, 2021

Niestety POLSKA-IRAN 2:3. Na szczęście ten mecz o niczym nie przesądza. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy💪💪💪 — Marcin Możdżonek (@MarcinMozdzonek) July 24, 2021

My na Igrzyska pojechaliśmy wygrać 3 ostatnie mecze, a nie pierwszy. 😉 #Volleyball #Tokyo2020 — Łukasz (@lukecos96) July 24, 2021

Mecz godny Igrzysk. Było w nim wszystko. Po męskiej walce lepsi podopieczni Alekny. Zimny prysznic dla nas, ale mamy powody do obaw. Graliśmy bardzo szarpanie. W poniedziałek poważny sprawdzian#POLIRI#Tokyo2020 #naszetokio #IgrzyskaOlimpijskie — Marcin Gałązka (@marcingal7) July 24, 2021

🔻المپیک توکیو- والیبال مردان؛ ایران (3) - لهستان (2)



ست پنجم: 23 - 21

ست چهارم: 22- 25

ست سوم: 25 - 22

ست دوم: 25 - 22

ست اول: 18 - 25@IRIVF pic.twitter.com/myY6tOPy4E — Iran Volleyball (@IRIVF) July 24, 2021

PI, Polsat Sport