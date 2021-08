KSW 63: Starcie na szczycie wagi ciężkiej jednym z głównych pojedynków gali

Mimo tego, że Darko Stošić (15-4, 10 KO, 1 Sub) wywalczył już sobie prawo do walki o pas kategorii ciężkiej, po raz kolejny pokazał, że jest gotów podjąć każde wyzwanie. Serb zmierzy się 4 września na gali KSW 63 ze specjalistą od błyskawicznych zwycięstw Michałem Andryszakiem (22-9, 14 KO, 7 Sub).

Stošić w KSW nie bierze jeńców. Serb w okrągłej klatce po raz pierwszy postawił nogę na gali KSW 59, na której potężnym uderzeniem pod koniec drugiej rundy znokautował Michała Włodarka. Po tym imponującym zwycięstwie 29-latek spotkał się z kolejnym Michałem, tym razem Kitą, i także zakończył pojedynek spektakularnym nokautem, ale już w pierwszej odsłonie. Stošić swoją przygodę ze sportami walki zaczynał od judo, w którym sięgnął dziesięciokrotnie po tytuł mistrza Serbii oraz dwukrotnie został mistrzem Bałkanów w kategoriach juniorskich. W MMA po raz pierwszy wystartował w 2012 roku i od tamtej pory wygrał 15 pojedynków, a 11 z nich kończył przed czasem.

Andryszak w całej swojej karierze nie poznał jeszcze, jak to jest czekać na decyzję sędziów. Wszystkie 32 starcia reprezentanta Ankos MMA Poznań kończyły się przed czasem, z czego aż 22 na korzyść bydgoszczanina. „Longer” znany jest z szalenie niebezpiecznego stylu, który najczęściej prowadzi do wygranej Polaka już w pierwszych minutach pojedynku. Przekonali się o tym między innymi Ion Grigore i Fernando Rodrigues Jr, którzy padali na deski bez życia po upływie odpowiednio dziewięciu i dwudziestu sześciu sekund. W okrągłej klatce i białym ringu KSW Andryszak wygrywał jeszcze z Pawłem Słowińskim, Michałem Kitą i Guto Inocente. Tego ostatniego 29-latek pokonał przez trójkąt rękoma w drugiej rundzie na gali KSW 58.

Stošić miał walczyć z Philem de Friesem, ale mistrz kategorii ciężkiej doznał kontuzji, która wykluczyła go z tego starcia.

Walka wieczoru | The Main Event



Walka o pas kategorii półśredniej | KSW Welterweight Championship Bout

77,1 kg/170 lb: Roberto Soldić (18-3, 15 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (24-9, 12 KO, 6 Sub)

Karta Główna | Main Card



83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (6-3, 4 KO, 1 Sub) vs Paweł Pawlak (18-4-1, 9 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (22-9, 14 KO, 7 Sub) vs Darko Stošić (15-4, 10 KO, 1 Sub)

61,2 kg/135 lb: Antun Račić (25-9-1, 13 Sub) vs Jakub Wikłacz (11-3-1, 8 Sub)

80 kg/176 lb: Tomasz Romanowski (13-8, 4 KO, 1 Sub) vs Aleksandar Rakas (16-8, 8 KO, 6 Sub)

56,7 kg/125 lb: Emilia Czerwińska (0-0) vs Weronika Eszer (0-0)

93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk (3-0, 1 KO, 1 Sub) vs Marcin Trzciński (1-0)

56,7 kg/125 lb: Sara Luzar-Smajić (2-1, 1 KO) vs Aitana Alvarez (1-0)

