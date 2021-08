ME hokeistek na trawie 2. dywizji: Polska - Rosja 2:2

Podopieczne Janusza Micała jeszcze na 72 sekundy przed końcem spotkania prowadziły 2:1 i w tym momencie miały już pewny awans do półfinału bez względu na wyniki ostatniej kolejki. Tymczasem Rosjanki wywalczyły krótki róg i choć wcześniejsze próby seryjnie marnowały, tym razem znalazły sposób na pokonanie Anny Gabary.

Mecz toczył się pod dyktando "Sbornej", która po porażce w pierwszym pojedynku z Walią (0:2), nie mogła pozwolić sobie na kolejną wpadkę. Polki rzadko gościły pod bramką rywalek, ale po jednej akcji sędzia dopatrzyła się przewinienia bramkarki Rosji i podyktowała rzut karny. Najbardziej doświadczona zawodniczka w polskim zespole Marlena Rybacha nie pomyliła się.

Na początku drugiej połowy biało-czerwone wywalczyły pierwszy krótki róg i podwyższyły wynik na 2:0. Mecz się wyrównał, a Rosjanki straciły impet. Sytuacja się odmieniła w ostatniej kwarcie. Już pierwsza akcja przyniosła im kontaktowego gola, a w końcówce także z krótkiego rogu wyrównały stan pojedynku.

Podział punktów sprawił, że Walijki są już pewne udziału w półfinale. Polki w środę muszą co najmniej zremisować z Walijkami, by znaleźć się w najlepszej czwórce mistrzostw. W przypadku porażki i zwycięstwa Rosji, o tym, kto awansuje, zadecyduje bilans bramek.

We wtorek rozegrane zostaną mecze w grupie B: Francja - Austria i Czechy - Białoruś.

Europejska Federacja Hokeja (EHF) zmieniła zasady awansu z drugiej do pierwszej dywizji. Wcześniej dwie najlepsze drużyny z niższej dywizji zastępowały dwie najsłabsze z wyższej. Obecnie zajęcie jednej z dwóch czołowych lokat nie gwarantuje bezpośredniego awansu. Według nowego regulaminu, cztery najsłabsze drużyny z elity - Hiszpania, Irlandia, Szkocja, Włochy oraz cztery najlepsze z mistrzostw w Czechach wezmą udział w przyszłym roku w turnieju eliminacyjnym. Czołowa czwórka dołączy do pierwszej dywizji, pozostałe cztery - do drugiej.

Mistrzostwa Starego Kontynentu są także etapem kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu, którego gospodarzem będą Hiszpania i Holandia. Trzy najsłabsze drużyny z pierwszej dywizji (Irlandia, Szkocja i Włochy) oraz pięć najlepszych ekip z turnieju w Pradze będą rywalizować w październiku w Rzymie w turnieju kwalifikacyjnym. Prawo startu na mistrzostwach świata wywalczy tylko zwycięzca.

Polska - Rosja 2:2 (1:0)

Bramki: dla Polski - Marlena Rybacha (22-karny), Amelia Katerla (32-krótki róg); dla Rosji - Maria Owanesowa (46-krótki róg), Alina Chalimowa (59-krótki róg).

PI, PAP