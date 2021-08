U Vitala Heynena bez zmian! Polscy siatkarze rozpoczynają zgrupowanie przed ME

Polscy siatkarze rozpoczynają w Spale przygotowania do mistrzostw Europy. Skład reprezentacji oparty jest na zawodnikach, którzy wystąpili na igrzyskach Tokio 2020. Zmagania w kontynentalnym czempionacie Polacy zainaugurują 2 września.

Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w dniach 1–19 września w czterech krajach: Polsce, Czechach, Estonii i Finlandii; decydujące mecze odbędą się w katowickim Spodku. W turnieju wystąpią 24 drużyny. Rywalami reprezentacji Polski w grupie A będą: Belgia, Serbia, Ukraina, Grecja oraz Portugalia. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz rozegrają w czwartek 2 września i zmierzą się w nim z Portugalczykami.

Polscy siatkarze przystąpią do turnieju po nieudanym występie w igrzyskach olimpijskich Tokio 2020. Biało-czerwoni byli w gronie kandydatów do medali, tymczasem zakończyli zmagania na ćwierćfinale. Porażka 2:3 z Francją zamknęła im drogę do czołowej czwórki.

Trener Vital Heynen na mistrzostwa Europy zabierze siatkarzy, którzy grali na igrzyskach. W Spale, gdzie w poniedziałek rozpoczynają się przygotowania do turnieju, ma pojawić się cała olimpijska dwunastka: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz (rozgrywający), Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka (przyjmujący), Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek (atakujący), Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski (środkowi) oraz Paweł Zatorski (libero).

Do tego składu dołączą dwaj siatkarze, którzy uczestniczyli z kadrą w poprzedzającym igrzyska zgrupowaniu w mieście Takasaki: przyjmujący Tomasz Fornal oraz środkowy Norbert Huber. Kadrę uzupełni drugi libero – Damian Wojtaszek. Z tej grupy piętnastu zawodników, czternastu znajdzie się w ostatecznej kadrze na mistrzostwa Europy 2021.

Siatkarze dotarli już do Spały i pierwszymi wrażeniami ze zgrupowania podzielili się w mediach społecznościowych.

RM, Polsat Sport