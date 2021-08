ME w amatorskim MMA. Wyniki walk - dzień 1

Pierwszego dnia turnieju w Kazaniu walczył tylko jeden Polak - Patryk Semeniuk. Zawodnik przegrał z Meirkhanem Shapolatovem w kategorii do 77,1 kg.



Znacznie ciekawszy z punktu widzenia polskiego kibica wydaje się wtorek, bowiem tego dnia odbędzie się aż 31 walk, z czego sześć z udziałem reprezentantów Polski.



Polska kadra została wyłoniona na podstawie trzech kryteriów: wyników turnieju z cyklu mistrzostw MMA Polska, wyników z zawodów amatorskich w tym roku oraz chęci zawodników do międzynarodowego występu. Kadrę koordynowali Łukasz Zaborowski, Michał Mankiewicz i Szymon Bońkowski. Koszty wyjazdu zostały pokryte przez Stowarzyszenie MMA Polska.



77.1 kg Danil Gubin (Kazachstan) VS Kacper Kaczmarek (Polska)

70.3 kg Marko Sarasjarvi (Finlandia) VS Jakub Pierwoła (Polska)

77.1 kg Michał Pezda (Polska) VS Niko Aikonen (Finlandia)

83.9 kg Raigo Kutsar (Estonia) VS Paweł Kryński (Polska)

61.2 kg Tobiasz Le (Polska) VS Amirhamza Islamov (Tadżykistan)

83.9 kg Adam Wiewiora (Polska) VS Francesco Fornasieri (Włochy)

Skład polskiej kadry:



Seniorzy:



Magdalena Czaban – waga atomowa 47.6 kg

Paulina Kontna – waga kogucia 61.2 kg

Sara Jóźwiak – waga piórkowa 65.8 kg

Daniel Malinowski – waga kogucia 61.2 kg

Tobiasz Le – waga kogucia 61.2 kg

Jakub Pierwoła – waga lekka 70.3 kg

Patryk Semeniuk – waga półśrednia 77.1 kg

Michał Pezda – waga półśrednia 77.1 kg

Paweł Kryński – waga średnia 83.9 kg

Adam Wiewióra – waga średnia 83.9 kg

Jan Fankulewski – waga półciężka 93 kg

Juniorzy:



Karol Durszlewicz – waga piórkowa 65.8 kg

Paweł Domin – waga lekka 70.3 kg

Kacper Kaczmarek – waga półśrednia 77.1 kg

Igor Włodarczyk – waga lekka 70.3 kg

PI, Polsat Sport