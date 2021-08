Lionel Messi zmuszony był do odejścia z Barcelony po 21 latach. Przez problemy finansowe klubu i przepisy w hiszpańskiej lidze, według których nowy kontrakt piłkarza musi opiewać na kwotę co najmniej 50 proc. poprzedniego wynagrodzenia, Argentyńczyk podjął decyzję o przejściu do francuskiego Paris Saint-Germain.