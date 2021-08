Osaka od dłuższego czasu nie pojawiała się konferencjach prasowych. W trakcie French Open, z którego się wycofała, zasugerowała, że cierpi na depresję. Jeszcze przed tym turniejem informowała, że nie będzie uczestniczyć w konferencjach, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na problemy związane ze zdrowiem psychicznym.

W Cincinnati japońska tenisistka zdecydowała się na spotkanie z dziennikarzami. Nie będzie go jednak miło wspominać. W pewnym momencie Paul Daugherty z "Cincinnati Enquirer" zapytał ją, w jaki sposób korzysta z mediów społecznościowych, by promować swój profil, nie chcąc jednocześnie rozmawiać z dziennikarzami. Na twarzy Osaki pojawiły się łzy. Tenisistka opuściła salę, do której wróciła po opanowaniu emocji. To, co się wydarzyło, oburzyło jej agenta.

- Ten tyran z "Cincinnati Enquirer" jest typowym przykładem tego, dlaczego relacje zawodników i mediów są obecnie tak napięte. Wszyscy się zgodzą, że jego ton był niewłaściwy i jego celem było zastraszenie. Insynuacje, że ona zawdzięcza swój sukces poza kortem mediom, to mit. Nie dogadzajcie tak sobie... - ocenił agent tenisistki Stuart Duguid.

W Cincinnati Osaka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Jej rywalką będzie zwyciężczyni meczu Su-Wei Hsieh - Cori Gauff.

MC, Polsat Sport