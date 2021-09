Serbia zdetronizowana! Wielki mecz siatkarek Italii w finale ME

Premierowa partia miała bardzo wyrównany przebieg, a prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Lepiej rozpoczęły Serbki (5:2), ale gra szybko się wyrównała. Gdy Miriam Sylla popisała się dwoma asami serwisowymi po taśmie, było 15:16. Końcówka należała jednak do gospodyń. Po ataku blok-aut Tijany Boskovic miały piłkę setową przy stanie 24:22. Rywalki doprowadziły do gry na przewagi, jednak po atakach Mileny Rasic i Boskovic wygrały ją Serbki (26:24).

Zobacz także: Walka o brązowy medal ME siatkarek 2021 rozstrzygnięta!

Drugą odsłonę lepiej rozpoczęły Włoszki (0:3), ale gra szybko się wyrównała. Obie ekipy walczyły punkt za punkt i znów wszystko rozstrzygnęło się w końcówce. Po autowym ataku rywalek Serbki prowadziły 22:20 i... stanęły w miejscu. W ostatnich akcjach popełniły kosztowne błędy – w aut zaatakowała Boskovic, później Katarina Lazovic, a w ostatniej akcji znów Boskovic i gospodynie przegrały 22:25.

Podrażnione Serbki udanie rozpoczęły trzeciego seta (8:4, 10:6). Włoszki goniły wynik i dopięły swego – po skutecznym bloku wyrównały na 12:12. Później przejęły inicjatywę (14:18), wykorzystując również błędy rywalek. W końcówce seta oglądaliśmy grę "do jednej bramki". Koncert Włoszek zwieńczyły ataki Eleny Pietrini i Miriam Sylli (19:25).

Włoszki wyczuły, że mają szansę na zdetronizowanie Serbii i w efektownym stylu rozpoczęły kolejnego seta (2:8). Gospodynie nie były w stanie znaleźć patentu na dobrze dysponowane rywalki, które jeszcze powiększały punktowy dystans (4:12). Gdy w jednej z akcji Włoszki popisały się punktowym blokiem, różnica wynosiła już dziesięć oczek (8:18), później dwoma asami serwisowymi popisała się Paola Egonu (8:21). Właśnie Egonu efektownym atakiem z drugiej linii wywalczyła piłkę meczową, a po chwili Sylla zakończyła to spotkanie (11:25).

Najwięcej punktów: Tijana Boskovic (20), Mina Popovic (13), Milena Rasic (12) – Serbia; Paola Egonu (29), Miriam Sylla (20), Elena Pietrini (13) – Włochy. Sędzią finału mistrzostw Europy siatkarek był Polak Paweł Burkiewicz. Asystował mu Nurper Ozbar z Turcji.

Reprezentacja Włoch wcześniej dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Europy siatkarek (2007, 2009). Serbia wygrała tę imprezę trzykrotnie, w tym dwie ostatnie edycje (2011, 2017, 2019).

Serbia – Włochy 1:3 (26:24, 22:25, 19:25, 11:25)

Serbia: Milena Rasic, Maja Ognjenovic, Katarina Lazovic, Mina Popovic, Tijana Boskovic, Bojana Milenkovic – Silvija Popovic (libero) oraz Bianka Busa. Trener: Zoran Terzic.

Włochy: Elena Pietrini, Anna Danesi, Paola Egonu, Miriam Sylla, Cristina Chirichella, Alessia Orro – Monica De Gennaro (libero) oraz Beatrice Parrocchiale, Ofelia Malinov, Alessia Gennari. Trener: Davide Mazzanti.

WYNIKI I TABELE ME SIATKAREK 2021

RM, Polsat Sport