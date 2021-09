Paweł Pawlak pokonał Damiana Janikowskiego przez jednogłośną decyzję sędziów podczas gali KSW 63. Dla mistrza Babilon MMA był to debiut w organizacji KSW.

Pierwsza runda w całości toczyła się w stójce. Janikowski polował na mocny cios z prawej ręki, z kolei Pawlak starał się dystansować rywala i szukał różnego rodzaju rozwiązań w płaszczyźnie kickbokserskiej.



W drugim starciu pojedynek na chwilę przeniósł się do parteru - najpierw na korzyść Pawlaka, a następnie Janikowskiego. Celniej w stójce trafiał jednak "Plastinho" i zdaje się, że to na jego korzyść sędziowie zapisali tę rundę.



W decydującej rundzie Janikowski od początku starał się wykorzystać swoją przewagę, jeśli chodzi o elementy zapaśnicze. Z czasem walka wróciła jednak do stójki. Zawodnik WCA Fight Team kontrolował rywala przy siatce. Jak się okazało, sędziowie na przestrzeni całego pojedynku widzieli przewagę Pawlaka i wskazali jego wygraną.

Skrót walki Damian Janikowski - Paweł Pawlak:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, Polsat Sport