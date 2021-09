KSW 63: Karta walk

Wielkimi krokami zbliża się gala KSW 63. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Roberto Soldić (18-3, 15 KO, 1 Sub) i Patrik Kincl (24-9, 12 KO, 6 Sub). Stawką pojedynku będzie pas mistrza KSW w wadze półśredniej, którego aktualnym posiadaczem jest Chorwat. Łącznie na kibiców czeka dziewięć starć w formule MMA. Sprawdźcie kartę walk gali KSW 63: Soldić - Kincl.

"Robocop" pozostaje niepokonany od pięciu walk. W swoim ostatnim występie 26-latek nie pozostawił złudzeń Michałowi Materli, którego znokautował w pierwszej rundzie. Soldić w klatce KSW zasłynął z ogromnej siły ciosu. Chorwat ma na swoim koncie pięć nokautów w największej polskiej organizacji.

Warto jednak wspomnieć, że od ponad dwóch lat nie miał okazji stanąć do obrony mistrzowskiego tytułu. W maju 2019 roku pas próbował mu odebrać Krystian Kaszubowski, lecz zawodnik UFD Gym znokautował pretendenta w pierwszej rundzie.

Tym razem o mistrzowski tytuł powalczy Kincl. Czech wygrał dotąd dwie walki w KSW. Najpierw efektownie znokautował Tomasza Drwala, a następnie rozbił Tomasza Romanowskiego. 32-latek miał być rywalem Soldicia na KSW 50 w Londynie, lecz z walki wykluczyła go kontuzja.

W co-main evencie dojdzie do ciekawego starcia w dywizji średniej. Damian Janikowski (6-3, 4 KO, 1 Sub) przywita w klatce KSW Pawła Pawlaka (18-4-1, 9 KO, 3 Sub). "Plastinho" to mistrz Babilon MMA i były zawodnik UFC. Wiele wskazuje na to, że byłego zapaśnika czeka jedno z najpoważniejszych wyzwań w dotychczasowej karierze. Ciekawie zapowiada się również walka dwóch mocno bijących przedstawicieli wagi ciężkiej - Michała Andryszaka (22-9, 14 KO, 7 Sub) i Darko Stosicia (15-4, 10 KO, 1 Sub). Ponadto swój pierwszy pojedynek po utracie mistrzowskiego pasa stoczy Antun Racić (25-9-1, 13 Sub). Jego rywalem będzie Jakub Wikłacz (11-3-1, 8 Sub).

Łącznie na karcie walk znalazło się dziewięć walk w formule MMA.

Karta walk gali KSW 63:

Walka wieczoru:

77,1 kg/170 lb: Roberto Soldić (18-3, 15 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (24-9, 12 KO, 6 Sub) - walka o pas mistrza kategorii półśredniej

83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (6-3, 4 KO, 1 Sub) vs Paweł Pawlak (18-4-1, 9 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (22-9, 14 KO, 7 Sub) vs Darko Stosić (15-4, 10 KO, 1 Sub)

61,2 kg/135 lb: Antun Racić (25-9-1, 13 Sub) vs Jakub Wikłacz (11-3-1, 8 Sub)

80 kg/176 lb: Tomasz Romanowski (13-8, 4 KO, 1 Sub) vs Aleksandar Rakas (16-8, 8 KO, 6 Sub)

56,7 kg/125 lb: Emilia Czerwińska (0-0) vs Weronika Eszer (0-0)

93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk (3-0, 1 KO, 1 Sub) vs Marcin Trzciński (1-0)

56,7 kg/125 lb: Sara Luzar-Smajić (2-1, 1 KO) vs Aitana Alvarez (1-0)

68 kg/150 lb: Michał Domin (3-2, 2 KO, 1 Sub) vs Szymon Karolczyk (4-1, 2 Sub)

Transmisja gali KSW 63 w systemie PPV.

mtu, Polsat Sport