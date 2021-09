Soldić to jeden z najniebezpieczniejszych zawodników w historii KSW. Pięć z sześciu zwycięskich starć w okrągłej klatce skończył przez nokaut. O jego sile przekonali się między innymi Borys Mańkowski czy Michał Materla. Po ponad dwuletniej przerwie wraca do kategorii półśredniej, by bronić pasa w kategorii półśredniej.

W walce wieczoru KSW 63 rywalem Soldicia będzie Kincl. Obaj mieli walczyć na KSW 50. Czech wypadł jednak z tego starcia. Po znokautowaniu Tomasza Drwala i Tomasza Romanowskiego będzie miał szansę na zdobycie pasa. - To niebezpieczny zawodnik. Kreatywny, kompletny, spokojny, zrelaksowany w walce. Do tego zdobył duże doświadczenie w Rosji. Ale myślę, że w walce ze mną będzie inaczej - ocenił Soldić.

W co-main evencie KSW 63 wystąpią Damian Janikowski i Paweł Pawlak. Dla tego drugiego, mistrza Babilon MMA, będzie to debiut w największej europejskiej federacji.

Janikowski pięć z sześciu dotychczasowych zwycięstw odniósł przed czasem. Teraz będzie celował w kolejne. Nie będzie miał łatwo, ponieważ Pawlak jeszcze nigdy nie przegrał przed czasem. - Może jeszcze nie spotkał się z zawodnikiem, który miałby taką siłę w ręce jak ja. Mam na uwadze to, że jest wytrzymały i nawet jeżeli ktoś go trafiał, to nie było to wystarczające, by zakończyć walkę przed czasem. Wszystko okaże się w sobotę, mam nadzieję, że walka pójdzie po mojej myśli - zauważył brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Londynie w zapasach.

Kibice powinni uważnie oglądać starcie Michała Andryszaka i Darko Stosicia. Obaj są specjalistami od wygrywania przed czasem. Gdyby ich pojedynek skończył się decyzją sędziowską, byłoby to z pewnością duże zaskoczenie. Co ciekawe, Stosić miał walczyć z Philem de Friesem, ale mistrz kategorii ciężkiej doznał kontuzji, która wykluczyła go z tego starcia.

W pozostałych walką zmierzą się Antun Racić i Jakub Wikłacz, Tomasz Romanowski i Aleksandar Rakas, Emilia Czerwińska i Weronika Eszer, Damian Piwowarczyk i Marcin Trzciński, Sara Luzar-Smajić i Aitana Alvarez (56,9 kg) oraz Michał Domin i Szymon Karolczyk.

KSW 63 w PPV

Abonenci Polsat Box (wcześniej Cyfrowego Polsatu) i użytkownicy serwisu Polsat Box Go (który zastąpił Iplę i Cyfrowy Polsat Go) będą mogli obejrzeć galę KSW 63, która odbędzie się w sobotę, 4 września.

KSW 63 w PPV: Cena

Cena realizowanego w systemie pay-per-view (PPV) wydarzenia to 40 zł. W Polsat Box będzie je można obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej OTT. Przez Internet, na wielu różnych urządzeniach gala będzie dostępna w serwisie Polsat Box Go.

KSW 63 w PPV: Godzina rozpoczęcia

Start dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na godz. 20:00.

Jak zamówić galę KSW 63 w Polsat Box?

Abonenci i użytkownicy Polsat Box korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 40 zł i oglądać wydarzenie na dedykowanych kanałach dekodera. Zamówienia w Polsat Box (dostęp ten nie obejmuje serwisu Polsat Box Go) można składać na cztery sposoby:



• przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043,

• w internetowej aplikacji iPolsat Box: ipolsatbox.pl,

• w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50,

• w aplikacji Sklep – dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i kablowej IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej OTT Box na pozycji 333.

Abonenci Polsat Box mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

• portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid),

• przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

• e-płatności.

Jak zamówić galę KSW 63 w Polsat Box Go?

Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę KSW 63 będą mogli obejrzeć na żywo także internauci z Polski za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go – w cenie 40 zł.

Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w Android TV oraz Apple TV.

Płatności będzie można realizować drogą elektroniczną – kartą płatniczą (dla użytkowników zweryfikowanych adresem e-mail), przelewem lub BLIK-iem, w zależności od modelu urządzenia użytkownika. Zakupioną w serwisie Polsat Box Go galę będzie można obejrzeć na stronie polsatboxgo.pl lub w aplikacji Polsat Box Go na pierwszym urządzeniu, na którym zostanie uruchomiony dostęp.

MC, Polsat Sport