Liga Europejska: Awans Azotów Puławy

Z ośmiobramkową zaliczką oraz ze swoim kapitanem Michałem Jureckim, który nie grał w Puławach, udawali się na rewanż podopieczni trenera Roberta Lisa z zadaniem zwycięstwa w dwumeczu z debiutującym w kontynentalnej konfrontacji zespołem chorwackim.

Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył ukraiński skrzydłowy Andrii Akimenko, na co odpowiedział Danijel Vusic. Drugiego gola dla puławian uzyskał Jurecki, a do drugiego remisu znowu doprowadził Vusic. Była to czwarta minuta i ostatni wyrównany stan meczu, bo kolejne cztery trafienia były dziełem zawodników Azotów i od tej pory to polski zespół dominował na parkiecie.

Kiedy w 30. minucie dalekim rzutem gola zdobył bramkarz Mateusz Zembrzycki, na tablicy wyników ukazał się rezultat 20:10 dla Azotów.

Po zmianie stron puławianie w pełni kontrolowali sytuację, utrzymując co najmniej 10-bramkową przewagę. Awans do drugiej rundy ani przez moment nie był zagrożony.

Mecze decydujące o awansie do fazy grupowej Ligi Europejskiej rozegrane zostaną 21 i 28 września.

MRK Sesvete - Azoty Puławy 25:37 (11:20)

MC, PAP