UFC Vegas 36: Brunson - Till. Wyniki gali

Derek Brunson (23-7, 12 KO, 4 SUB) pokonał Darrena Tilla (18-4-1, 10 KO, 2 SUB) w walce wieczoru gali UFC Vegas 36. Amerykanin w trzeciej rundzie poddał rywala. Na gali walczył także David Zawada, który musiał jednak uznać wyższość Aleksa Moreno. Sprawdźcie wyniki gali UFC Vegas 36.

Wyniki gali UFC Vegas 36

Karta główna:



185 lb: Derek Brunson (23-7, 12 KO, 4 SUB) pokonał Darrena Tilla (18-4-1, 10 KO, 2 SUB) przez poddanie w trzeciej rundzie.

265 lb: Tom Aspinall (11-2, 9 KO, 2 SUB) pokonał Sergey Spivak (13-3, 5 KO, 6 SUB) przez TKO w pierwszej rundzie.

170 lb: Alex Morono (20-7, 6 KO, 6 SUB) pokonał Davida Zawadę (17-7, 11 KO, 4 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów.

205 lb: Khalil Rountree (9-5, 6 KO) pokonał Modestasa Bukauskasa (11-5, 8 KO, 2 SUB) przez TKO w drugiej rundzie.

155 lb: Paddy Pimblett (17-3, 6 KO, 7 SUB) pokonał Luigiego Vendraminiego (9-3, 5 KO, 4 SUB) przez TKO w pierwszej rundzie.

Karta wstępna:



125 lb: Molly McCann (11-4, 4 KO) pokonała Ji Yeon Kim (9-4-2, 2 KO, 3 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów.

135 lb: Jack Shore (15-0, 4 KO, 8 SUB) pokonał Liudvika Sholiniana (9-2-1, 1 KO, 3 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów.

145 lb: Julian Erosa (26-9, 11 KO, 12 SUB) pokonał Charles Jourdain (11-4-1, 8 KO, 3 SUB) przez poddanie w trzeciej rundzie.

185 lb: Marc-Andre Barriault (13-4, 9 KO) pokonał Dalchę Lungiambulę (11-3, 5 KO, 1 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów.

mtu, Polsat Sport