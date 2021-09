Champoussin zaatakował półtora kilometra przed metą, zaskakując jadących razem faworytów Vuelty. Na mecie wyprzedził o sześć sekund Roglica oraz o osiem Brytyjczyka Adama Yatesa (Ineos Grenadiers).

ZOBACZ TAKŻE: Katarzyna Niewiadoma na podium 3. etapu Vuelta a Espana

W klasyfikacji generalnej Roglic powiększył do 2.38 przewagę nad Hiszpanem Enrikiem Masem (Movistar). Na trzecie miejsce awansował Australijczyk Jack Haig (Bahrain Victorious), który traci do lidera 4.48.

Z wyścigu wycofał się zajmujący do tej pory trzecią lokatę Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez (Movistar). Razem ze swoim rodakiem Eganem Bernalem (Ineos Grenadiers) nie zdołał dołączyć do faworytów wyścigu ruszających w pościg za ucieczką, a gdy różnica między Kolumbijczykami i tą grupą wzrosła do czterech minut, Lopez zjechał z szosy i... zsiadł z roweru.

- Nie wiem, co się stało. Miguel nie leżał w kraksie, po prostu przesiadł się do wozu technicznego naszej drużyny - powiedział na mecie zaskoczony Mas.

Bohater etapu, 23-letni Champoussin, był jednym z uczestników 16-osobowej ucieczki, dościgniętej przez grupę Roglica. W końcówce etapu wykorzystał zawahanie w grupie faworytów, zaatakował i odniósł pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze.

Vuelta a Espana zakończy się w niedzielę etapem jazdy indywidualnej na czas z Padron do Santiago de Compostela. Jej faworytem będzie Roglic, mistrz olimpijski z Tokio w tej konkurencji. Słoweniec ma wielką szansę na trzecie z rzędu zwycięstwo w tym wyścigu.

MC, PAP