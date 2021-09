Fortuna 1 Liga: ŁKS Łódź - Apklan Resovia. Relacja i wynik na żywo

Kibu Vicuna ma powody do zadowolenia. Jego zespół w ostatniej kolejce ograł w Olsztynie miejscowy Stomil 3:0.



- To nie był nasz najlepszy mecz, ale w końcu dopisała skuteczność – powiedział trener łodzian.



Co ciekawe, ŁKS w dotychczasowych sześciu spotkaniach zgromadził na swoim koncie 11 punktów i zajmuje czwartą lokatę w Fortuna 1 Lidze. Wyżej w tabeli są tylko Korona Kielce, Widzew Łódź oraz Miedź Legnica.

Sytuacja Resovii jest zgoła inna. Rzeszowianie do tej pory tylko raz schodzili z boiska z uniesionymi głowami. Komplet punktów zainkasowali w starciu z tyszanami, kiedy to siatki rywali trafił Kamil Antonik. Od tego zwycięstwa minął już jednak miesiąc. W tym czasie podopieczni Dominika Nowaka zanotowali dwa remisy i tyle samo porażek. Czy przebudzą się w starciu z ŁKS-em?



To wręcz niewiarygodne, ale oba kluby, które istnieją od ponad 110 lat, do tej pory miały okazję mierzyć się tylko dwukrotnie. Do pierwszego starcia doszło przed jedenastoma miesiącami w Łodzi. Wówczas górą byli gospodarze, którzy zwyciężyli 2:1. Z kolei w rundzie rewanżowej lepiej spisali się rzeszowianie, wygrywając po golu Jakuba Wróbla.



Relacja i wynik na żywo z meczu ŁKS Łódź - Aplkan Resovia na Polsatsport.pl. Początek o 12:40.

PN, Polsat Sport