Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2021 zakończone

Podczas rywalizacji oceniane były konie w wieku od 4 do 7 lat, hodowli polskiej oraz zagranicznej (klacze, ogiery i wałachy). W kategorii koni 5-letnich triumfowała Ewa Mirosław, która dosiadała Farysa.



- Udało się wypracować sukces, ale to długa i ciężka praca. Tu musi być sporo zaufania. To koń, który bardzo się rozwija, dużo ludzi o niego pyta, więc to też dobrze o nim świadczy - powiedziała Mirosław.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni są najważniejszym wydarzeniem rangi ogólnopolskiej, służącym selekcji koni sportowych. Jest to cykliczna impreza sportowo-hodowlana, organizowana co roku przez Polski Związek Hodowców Koni wraz z wybranym partnerem, obejmująca pięć dyscyplin jeździeckich.

W sierpniu odbyły się już sportowe rajdy konne, a we wrześniu - ujeżdżanie i wszechstronny konkurs konia wierzchowego. W październiku, również w Łącku, dojdzie do powożenia zaprzęgami jednokonnymi.

Wyniki konkursu koni 5-letnich:



1. Ewa Mirosław (Farys P)

2. Mateusz Tyszko (Corazzi)

3. Kamil Dubiel (Le Balou HS)

Wyniki konkursu koni 6-letnich:

1. Jacek Bobik (O-Star)

2. Malwina Urbańska (Kaloma-N)

3. Malwina Urbańska (Cachmer)

Wyniki konkursu koni 7-letnich:

1. Aleksandra Lusina-Gołaś (Braveheart Van de Bisschop Z)

2. Aleksandra Lusina-Gołaś (Quick Magic De Barcenal Z)

3. Marek Wacławik (Jackpot B)

