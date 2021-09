Wilfredo Leon: Mamy bardzo mocną drużynę. Wrócimy na najwyższy poziom

Marcin Lepa: Widziałem Waszą bardzo szczerą radość na koniec tego turnieju. Na pewno jest w Was trochę zawodu z powodu porażki ze Słowenią, ale cieszyliście się. Skakaliście z radości i widziałem, że ten medal na koniec sezonu przyniósł trochę energii.

Wilfredo Leon: To prawda. Nie możemy zapominać o tym, że po takim rezultacie, jaki mieliśmy na igrzyskach, powrót do gry i powrót do formy są bardzo trudne. Znów zdobyliśmy brązowy medal, a to nie było łatwe. Ten medal bardzo nam smakuje, choć celowaliśmy w złoto. Nie udało się, znów przegraliśmy ze Słowenią, ale jestem zadowolony, że drużyna trzymała się razem i wywalczyła ten medal.

Trener żegna się z Wami, w szatni było przemówienie. Kończy się jeden etap, niebawem zacznie się drugi. Przyjdzie nowy trener, być może nastąpi też zmiana kilku zawodników. Wierzysz, że to będzie drużyna stworzona do tego, by za chwilę zdobywać złoto? Tak twierdzą prawie wszyscy obserwatorzy.

Dokładnie, chociaż po zmianie trenera i zawodników nigdy nic nie wiadomo. Ja tego nie przewidzę. Ale wierzymy, że jest drużyna, która myśli tylko o wygrywaniu i jest w niej dużo pewności. Naprawdę mamy bardzo mocną drużynę i w najbliższym czasie znowu wrócimy na nasz poziom. Czyli na pierwsze miejsce w kilku turniejach.

Francja wygrała igrzyska olimpijskie, tak młoda Italia zdobyła złoto mistrzostw Europy. Duże niespodzianki w światowej siatkówce. Czego brakuje nam, żeby zrobić ten mały kroczek i wygrać.

Brakuje niewiele i wierzę, że niedługo to zrobimy. Kilka lat temu nikt nie myślał o wygrywaniu Ligi Mistrzów czy innych turniejów. A w ostatnich sezonach zdobyliśmy kilka medali i to jest bardzo dobre. Jesteśmy cały czas na dobrym poziomie i niebawem nam się uda.

Cała rozmowa z Wilfredo Leonem:

