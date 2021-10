Andres Iniesta stwierdził, że kiedyś chciałby wrócić do klubu z Barcelony. Legendarny pomocnik nie określił jednak, czym chciałby się zajmować w stolicy Katalonii.

Iniesta obecnie jest zawodnikiem japońskiego Vissel Kobe, ale jak sam przyznaje czasami myśli o powrocie do "Blaugrany".

- Chciałbym wrócić do FC Barcelona. To klub, w którym spędziłem wiele lat. Nie wiadomo jaką rolę miałbym pełnić na Camp Nou, ani kto w danym momencie będzie tam rządzić. Jest wiele czynników, przez które mój powrót nie jest pewny, jednak jeżeli mnie zapytasz, czy chciałbym znowu tam być, to odpowiedź brzmi: tak - powiedział pomocnik w rozmowie z "BBC Sport".

Były reprezentant Hiszpanii wypowiedział się także na temat aktualnej formy ekipy Ronalda Koemana.

- Zawsze będę patrzył na ten zespół, jak na coś wyjątkowego. Wiele rzeczy zmieniło się od mojego odejścia. W składzie znajdują się inni piłkarze, ale w drużynie nadal widać pomysł na grę. Każdy klub ma gorsze i lepsze chwile. Tak było od zawsze - powiedział 37-latek.

Iniesta opowiedział też o swoich planach na przyszłość.

- Czasami myślę, że chciałbym być trenerem, ale potem moje zainteresowania zaczynają iść w innym kierunku. Wiem na pewno, że chcę dalej pracować w piłce. Moim celem będzie uzyskanie licencji trenerskiej, ale nie wiem, czy kiedykolwiek z niej skorzystam - stwierdził piłkarz.

Hiszpan do pierwszego zespołu FC Barcelona przeszedł w lipcu 2002 roku. W ekipie "Blaugrany" spędził 16 lat. W tym czasie dziewięć razy zdobywał mistrzostwo Hiszpanii, a także czterokrotnie zwyciężał w rywalizacji Ligi Mistrzów.

AA, Polsat Sport