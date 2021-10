PKO Ekstraklasa: Cios za cios! Sześć goli w meczu Cracovia - Stal Mielec

Już w drugiej minucie "Pasy" mogły objąć prowadzenie, ale w ostatniej chwili piłkę wybił na róg Jonathan de Amo. Jednak pięć minut później Marcos Alverez dośrodkował ze skrzydła, w polu karnym przyjął ją Rumun Sergiu Hanca, ograł Mateusza Żyrę, po czym zdobył gola.

ZOBACZ TAKŻE: Bayer Leverkusen zainteresowany obrońcą Legii Warszawa

Niedługo cieszyli się krakowianie z prowadzeniu. Po wznowieniu gry mielczanie przeprowadzili składną akcję, która dobrze zakończył Maksymilian Sitek.

W 22. min było 1:2. Wówczas Krystian Getinger dojrzał w polu karnym źle pilnowanego Mateusza Maka, który po przyjęciu piłki zwodem zwiódł obrońcę i nie dał szans Lukasowi Hrosso.

Tuż przed przerwą Matej Rodin sfaulował w polu karnym Mateusza Matrasa. Po długiej analizie przy pomocy systemu VAR sędzia wskazał na "wapno", zaś piłkę umieścił w siatce Fabian Piasecki.

W drugich 45 minutach Cracovia miała zdecydowana przewagę i zdołała doprowadzić do remisu. W 62. min dobrze zamykał akcję rezerwowy Gruzin Otar Kalabadze i gdy trafiła do niego piłka potrafił pokonać Rafał Strączka. Z kolei w 77. min - po dośrodkowaniu z lewej strony Kamila Pestki – do własnej siatki skierował piłkę Getinger.

Cracovia - PGE FKS Stal Mielec 3:3 (1:3)

Bramki: Hanca 7, Kakabadze 62, Getinger 77 (s) - Sitek 9, Mak 21, Piasecki 45+4

Cracovia: Lukas Hrosso - Cornel Rapa, Matej Rodin, Jakub Jugas (46. Otar Kakabadze), Kamil Pestka - Sergiu Hanca, Pelle van Amersfoort, Karol Knap (62. Michał Rakoczy), Damir Sadikovic (87. Filip Balaj), Michal Siplak - Marcos Alvarez (46. Florian Loshaj)

PGE FKS Stal Mielec: Rafał Strączek - Jonathan de Amo, Mateusz Matras, Mateusz Żyro - Konrad Wrzesiński (75. Albin Granlund), Maciej Urbańczyk (46. Kamil Kościelny), Grzegorz Tomasiewicz, Krystian Getinger - Maksymilian Sitek, Fabian Piasecki, Mateusz Mak (67. Koki Hinokio)

Żółte kartki: Rodin, Loshaj - Urbańczyk, Piasecki, Kościelny

MC, PAP