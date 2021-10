W sobotę w TAURON Lidze dojdzie do radomsko-łódzkiego starcia. E.Leclerc Moya Radomka ma za sobą już pierwszą wygraną w sezonie za trzy punkty. Czy tym razem wyjdzie z rywalizacji zwycięsko? E.Leclerc Moya Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź w Polsacie Sport i na Polsat Box.

ŁKS Commercecon jeszcze nie zaprezentował się na parkiecie w tegorocznej edycji rozgrywek. Podopieczne Michała Maska miały zmierzyć się z Energą MKS Kalisz, lecz spotkanie zostało przełożone. Z pewnością będzie im zależało na udanej inauguracji.

Radomianki z kolei zagrały we własnej hali z Polskie Przetwory Pałacem Bydgoszcz i pewnie wygrały 3:0. Z pewnością atut własnego boiska będzie przemawiać na ich korzyść.

ZOBACZ TAKŻE: Dwa siatkarskie Superpuchary Polski jednego dnia w Lublinie

Ekipy te mierzyły się w ubiegłym sezonie w walce o brązowy medal TAURON Ligi. Po pierwszych dwóch meczach prowadziła Radomka, ale trzy następne odsłony rywalizacji należały do zespołu z Łodzi i to on ostatecznie stanął na najniższym stopniu podium. Czy w sobotę ekipa trenera Riccardo Marchesiego zrewanżuje się za ten bolesny rezultat?

Transmisja meczu E.Leclerc Moya Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek od godziny 20:30.

CM, Polsat Sport