Iga Świątek zagra w turnieju WTA w Gdyni

Świątek razem z Wójtowicz zdecydowali się odkupić od Marcina Matkowskiego, który był dyrektorem gdyńskiego turnieju, jego udziały w spółce Tennis Consulting.

Zobacz także: Iga Świątek przekaże 50 tysięcy dolarów na walkę z problemami psychicznymi

– We władzach zaszły zmiany. Spółka nie posiada prezesa i będziemy nią zarządzać wspólnie. Jako wyłączni organizatorzy zrealizujemy drugą edycję turnieju BNP Paribas Poland Open, który odbędzie się w lipcu w Gdyni. Jesteśmy zadowoleni z pierwszego wydarzenia, ale z uwagi na 5-letnią licencję patrzymy na projekt długofalowo i mamy ambitne cele. Chcemy, aby każda edycja była lepsza i cieszyła się coraz większą popularnością. Turniej promuje tenis w naszym kraju oraz przyciąga zawodniczki zarówno z Polski, jak i zza granicy – stwierdził Świątek.

Organizatorzy zapowiedzieli, że w turnieju wystąpi Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka pojawiła się co prawda w lipcu w Gdyni na otwarciu imprezy, ale ze względu na start w igrzyskach w Tokio nie wzięła w nim udziału. Zadeklarowała wówczas, że bardzo chętnie pojawi się za rok i zagra nad Bałtykiem.

– BNP Paribas Poland Open 2022 znalazł się w kalendarzu sportowym Igi. Idze bardzo bliska jest gra dla naszych kibiców, chce to robić jak najczęściej, dlatego osobiście bardzo jej zależy na udziale w tym turnieju. W dużej mierze to dzięki jej sukcesom sprowadziliśmy światowy tenis do Polski. Teraz pora na dalszy rozwój tego wyjątkowego projektu. Prace nad kolejną edycją już trwają – podkreślił ojciec zawodniczki.

W pierwszej edycji rywalizowały 32 singlistki oraz 16 par deblowych, a pula nagród wyniosła 235 tys. dolarów. Najlepsza okazała się Belgijka Maryna Zanevska, która w finale pokonała Słowaczkę Kristinę Kucovą.

Do finału gry podwójnej dotarła natomiast Katarzyna Piter, która grając po raz pierwszy w parze z Ukrainką Kateryną Bondarienko uległy w decydującym spotkaniu Annie Danilinie z Kazachstanu i Białorusince Lidzii Marozawej.

RM, PAP