Mecze eliminacyjne Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w serwisie Polsat Box Go.

W ostatni weekend rozpoczęła się siódma kolejka fazy grupowej eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022. Po ostatnim, wygranym 5-0 meczu z San Marino reprezentacja Polski zmierzy się we wtorek, 12 października z Albanią. Kluczowa rozgrywka w walce o baraże MŚ 2022 rozpocznie się o 20:35 w Tiranie. Od godziny 18:00 w studiu przedmeczowym spotkają się również eksperci i komentatorzy, aby wspólnie dyskutować o meczach, piłkarzach, akcjach i innych ważnych piłkarskich wydarzeniach.

Transmisje z europejskich eliminacji można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz w dowolnym miejscu i na wielu urządzeniach w serwisie Polsat Box Go – w pakiecie Polsat Box Go Sport, dostępnym w promocyjnej cenie 40 zł za 30 dni.



W eliminacjach do piłkarskich rozgrywek bierze udział 55 reprezentacji narodowych, które w wyniku losowania podzielono na 10 grup, po 5 i 6 zespołów. Reprezentacja Polski trafiła do grupy I, gdzie mierzy się z Anglią, Węgrami, Albanią, Andorą i San Marino. Każda najlepsza europejska drużyna z 10 grup automatycznie kwalifikuje się do Mistrzostw Świata. Wezmą w nich udział także 3 najlepsze zespoły wyłonione z baraży. Piłkarze Paulo Sousy zdobyli dotychczas 14 punktów i plasują się na 3 miejscu w tabeli. Ich najbliższy rywal – Albania ma na swoim koncie 15 punktów. Wtorkowe spotkanie będzie kluczowe dla walki o drugie miejsce, uprawniające do gry w barażach Mistrzostw Świata 2022. Rozegrany w sobotę, 9 października mecz z San Marino na PGE Narodowym przyniósł Biało-Czerwonym zwycięstwo 5-0.

W serwisie Polsat Box Go wszystkie mecze eliminacyjne można oglądać na stronie polsatboxgo.pl (komputery, laptopy) oraz w aplikacji w Smart TV, Android TV oraz Apple TV.



Mundial 2022 po raz pierwszy w historii odbędzie się na bliskim Wschodzie, w Katarze. Jego rozpoczęcie zaplanowane jest na 21 listopada 2022 roku, a finał zostanie rozegrany 18 grudnia na 80-tysięcznym obiekcie Lusail Iconic Stadium. Z gospodarzami mistrzostw spotka się: 13 reprezentacji z Europy, 5 reprezentacji z Afryki, 4 reprezentacje z Ameryki Południowej, 4 reprezentacje z Azji, 3 reprezentacje ze strefy CONCACAF oraz dwóch zwycięzców baraży międzykontynentalnych.



Pakiet Polsat Box Go Sport poza meczami eliminacyjnymi do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 zapewnia dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA są to kanały: z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Energa Basket Liga, gale UFC i inne), Eleven Sports (włoska Serie A TIM, hiszpańska La Liga Santander, francuska Ligue 1 Uber Eats, Formula 1, PGE Ekstraliga), Canal+ Sport3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (tenisowy Wielki Szlem, wyścigi kolarskie, sporty zimowe) i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także na wyłączność wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi na żywo. Polsat Box Go Sport jest obecnie dostępny w promocyjnej cenie 40 zł/30 dni (cena regularna to 50 zł/30 dni).



Polsat Box Go – serwis streamingowy i VOD



Polsat Box Go to serwis, który zastąpił Iplę i Cyfrowy Polsat Go, zapewniający dostęp do tysięcy godzin najlepszego sportu, filmów, seriali, programów, informacji i bajek, które każdy może oglądać, kiedy i gdzie chce, bez reklam. To dostęp do treści w formule VOD, czyli „na żądanie”, oryginalnego kontentu premium, seriali i programów przedpremierowych, 120 kanałów TV, wydarzeń sportowych na żywo.



Poza pakietem Polsat Box Go Sport serwis oferuje dwa inne pakiety tematyczne dostępne dla użytkowników z Polski: Polsat Box Go Premium (z bogatą biblioteką filmów, seriali, produkcji oryginalnych i przedpremierowych, treści rozrywkowych, bajek, informacji i publicystyki oraz ponad 100 kanałami) oraz Polsat Box Go HBO, a także dwa pakiety dla użytkowników z zagranicy: Polonia i Fortuna 1 Liga.



Serwis jest dostępny na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych (Android, HMS i iOS), w Smart TV, Android TV, Apple TV oraz w dekoderach.



Więcej na polsatboxgo.pl.

