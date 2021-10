Kapitan reprezentacji Polski siatkarzy Michał Kubiak wrócił do Japonii. Przyjmujący kolejny sezon będzie występował w ekipie Panasonic Panthers i rozpoczął właśnie przygotowania do rozgrywek. W pierwszej kolejce jego drużyna zmierzy się z Wolf Dogs Nagoya, w której gra inny reprezentant Polski – Bartosz Kurek. To będzie hit inauguracji V.League, bo zagrają ze sobą druga i trzecia ekipa poprzedniego sezonu.