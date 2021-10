Kontrolę przeprowadzono 16 września w Toruniu, po meczu sanockiego zespołu z miejscową Energą. Witan, a także sanocki klub, został już poinformowany o wynikach testu. Hokeista został tymczasowo zdyskwalifikowany.

- Trwa postępowanie wyjaśniające, zawodnik ma prawo do analizy próbki B. Decyzję musi podjąć do piątku. Wykryta substancja należy do rodziny stymulatorów i jest zaliczana do katalogu "twardego dopingu". W tego rodzaju przypadkach orzeka się dyskwalifikację od dwóch do czterech lat. Tylko w wyjątkowych przypadkach kara może być niższa. To będzie zależało również od tego czy zawodnik zdecyduje się na tryb bez rozprawy i dobrowolnie podda się nałożonym na niego sankcjom – wyjaśnił Rynkowski.

20-letni Witan jest wychowankiem Niedźwiadków Sanok. Był odkryciem poprzedniego sezonu ekstraligi w barwach Ciarko STS. W 40 meczach zdobył dziesięć bramek i zaliczył dwanaście asyst. W obecnych rozgrywkach wystąpił w ośmiu spotkaniach notując dwie asysty. Jako pierwszy informację o wykryciu dopingu u Witana podał portal hokej.net.