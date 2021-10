Antoni Piechniczek z tytułem doktora honoris causa katowickiej AWF

- To piąte takie wyróżnienie, tym bardziej celebrujemy ten moment. Tytuł doktora honoris causa to największe osiągnięcie w świecie nauki. Honorujemy człowieka przez ponad 30 lat związanego z naszą uczelnią – stwierdził rektor AWF prof. Grzegorz Juras.

Piechniczek przypomniał swoją futbolową historię „chłopczyka ze śląskiej ulicy”. „Nie przypuszczałem w najśmielszych snach, że przypadną mi takie zaszczyty” – mówił opowiadając o studiach w Warszawie, grze m.in. w Legii, współpracy z katowicką uczelnią, osiągnięciach trenerskich.

Na uroczystość przyjechało wielu jego byłych podopiecznych, szkoleniowców, działaczy. - Jestem pod wrażeniem, nie przypuszczałem, że dziś cała aula będzie pełna. Że przyjdzie tylu ludzi kochających piłkę i znających się na niej. Ta uroczystość to oddanie wielkości polskiemu i śląskiemu futbolowi – stwierdził.

Jego zdaniem każdy selekcjoner kadry powinien skończyć stacjonarne studia w AWF. - Najlepiej, jakby to było w Katowicach, ale może wybrać inną uczelnię. To pomoże spojrzeć na piłkę szerzej, w wielu aspektach. Liczy się bowiem merytoryczne przygotowanie. Ja do każdej szatni wchodziłem z przeświadczeniem o własnej wartości, wiedzy – ocenił.

Wśród zaproszonych gości zasiadł król strzelców MŚ z 1974 roku Grzegorz Lato. - W drużynie trenera Piechniczka w 1982 roku grało trzech dinozaurów – Władysław Żmuda, Andrzej Szarmach i ja. Jestem mu wdzięczny za to powołanie, zrobiliśmy ogromny sukces. Tytuł mu się należał. Jak nam nie szło to wiedział co robić, miał do nas ogromne zaufanie – przypomniał.

Piechniczek zauważył, że osiągnięć Laty – 10 goli w trzech finałach mistrzostw świata - nie powtórzy nawet Robert Lewandowski. - Praca z reprezentacją to proces ciągły, nigdy nie zaczynasz od zera. Można kadrę wzbogacić, udoskonalić, ale przed tobą byli przecież inni, a w zespole grają zawodnicy mający na koncie po kilkadziesiąt, czy ponad sto meczów oficjalnych – powiedział, omawiając zawiłości pracy selekcjonera.

Doktorat został mu przyznany przez senat AWF za „wybitne osiągnięcia trenerskie, niekwestionowany i olbrzymi wkład w rozwój szeroko rozumianej kultury fizycznej, imponującą aktywność organizacyjną i społeczną oraz wieloletnią pracę dydaktyczną na rzecz kształcenia kadr instruktorskich i trenerskich w AWF w Katowicach”.

Prof. Waśkiewicz w laudacji podkreślił, że były selekcjoner jest człowiekiem wielkiego formatu i w pełni zasługuje na wyróżnienie go najwyższą godnością akademicką. - Niewielu wielkich trenerów potrafi i chce dzielić się swoim doświadczeniem zdobytym na najwyższym poziomie rywalizacji. Jest prawdziwym mistrzem, jego osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne, etyka pracy, empatia oraz postawa społeczna zasługuje na szacunek – dodał.

W latach 1981-86 i 1996-97 łącznie pod kierunkiem Piechniczka Biało-Czerwoni rozegrali 74 spotkania 26 wygrywając, 21 remisując i 27 przegrywając. Prowadził także narodowe zespoły Tunezji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.