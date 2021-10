Kamil Jenel przed galą PBN 11: Traktuję to jako jednorazową przygodę

Patrycja Zahorska: Od zawsze był kickboxing. Co cię skłoniło, aby wybrać jednak boks?



Kamil Jenel: Trenuję od dziecka, w sporcie zawodowym jestem od kilkunastu lat. Od 2,5 roku nie walczyłem, ale zadzwonili do mnie. Gala jest w Gliwicach, więc jest to jakieś 15 km od Rudy Śląskiej, także to mnie chyba najbardziej skłoniło. Przyjedzie rzesza fanów z całego Śląska, więc powalczę sobie i zobaczymy, co będzie.



Gliwice są 15 km od twojego rodzinnego miasta. Kibice zapowiedzieli się już?



Będzie ich na pewno dużo.



Czym była spowodowana 2,5-roczna przerwa?



Po ostatniej walce nabawiłem się kontuzji kolana, i trochą się to za mną ciągnęło. Ostatnie czternaście walk wygrałem, także nie szukałem sobie nowych wyzwań. Bardziej zależało mi na promowaniu szkoły. Mam dużo zawodników, sporo jeździmy i walczymy w kickboxingu, boksie, MMA, także skupiam się bardziej na trenowaniu oraz biznesie. Teraz pojawiła się okazja, więc czemu nie?



Walkę w boksie traktujesz jako jednorazową przygodę? A może chciałbyś związać z tym przyszłość?



Na razie jako jednorazową przygodę. Dalej trenuję kickboxing. Co będzie dalej, to zobaczymy.



Mogłeś kilkukrotnie zobaczyć swojego rywala, ponieważ znajdujecie się w tym samym miejscu. Jakie to uczucie stanąć z im twarzą w twarz?



Prywatnie ten człowiek mi niczego nie zrobił. Walczyłem już tyle razy, że przeciwnik nie robi mi różnicy. Nie ma znaczenia, jak wygląda, czy się na mnie patrzy. Dopóki mi ktoś nie ubliży, nie jest moim wrogiem tylko przeciwnikiem w sporcie.



Jakim jest zawodnikiem? Na co się nastawiasz jako kickboxer, bo jednak zmierzycie się w formule pięściarskiej.



Nie robi mi to żadnej różnicy. Jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, że dam sobie radę. Michał ma więcej walk amatorskich, ale sport amatorski to zupełnie cos innego niż sport zawodowy. On ma dopiero trzy walki, ja natomiast trzydzieści trzy, więc Michałek na pewno mnie nie przestraszy.

Patrycja Zahorska, PS, Polsat Sport