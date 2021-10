Liga Mistrzów: Atletico Madryt - Liverpool FC. Gdzie obejrzeć?

W tegorocznej LM mistrz Hiszpanii ma na koncie remis z FC Porto i zwycięstwo nad AC Milan. "Rojiblancos" zajmują drugie miejsce w grupie B i tracą dwa punktu do Liverpoolu. Z kolei w La Liga podopieczni Diego Simeone są aktualnie na czwartym miejscu. Do rywalizacji z "The Reds" ekipa z Madrytu przystąpi po pokonaniu Barcelony. Atletico wygrało 2:0, ale gole zdobyli Thomas Lemar i Luis Suarez. We wtorek Urugwajczyk wystąpi przeciwko swojej byłej drużynie. Suarez był graczem Liverpoolu w latach 2011-2014.

ZOBACZ TAKŻE: Lech zadrwił z Legii po meczu. "My też wiedzieliśmy"

Zespół Jurgena Kloppa po dwóch meczach fazy grupowej LM ma na koncie komplet punktów. W pokonanym polu "The Reds" zostawili AC Milan i FC Porto. Warto zaznaczyć, że "The Reds" ostatnią porażkę w meczu o stawkę ponieśli w kwietniu. W tym sezonie pozostają niepokonani zarówno w lidze, jak i w europejskich pucharach. W tabeli Premier League zajmują drugą lokatę, tuż za Chelsea.

Bilans bezpośrednich starć między Atletico a Liverpoolem przemawia na korzyść gospodarzy wtorkowej rywalizacji. Na sześć spotkań wygrali trzy. Dwukrotnie padł remis i tylko raz triumfował zespół z Anglii. Która z drużyn będzie górą tym razem?

Transmisja meczu Atletico Madryt - Liverpool FC w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o godz. 20:50.

mtu, Polsat Sport