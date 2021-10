PSG w swoim pierwszym starciu w fazie grupowej zremisowało z ekipą Club Brugge. W kolejnym starciu zawodnicy z Paryża stanęli naprzeciwko swojego najgroźniejszego rywala na tym etapie rywalizacji - Manchesteru City. Wicemistrzowie Francji zwyciężyli dwiema bramkami. W tym meczu swoje pierwsze trafienie dla nowego zespołu zaliczył Lionel Messi. Dzięki tym wynikom podopieczni Mauricio Pochettino są obecnie liderami grupy A.

"Czerwone Byki" na razie nie mogą zaliczyć swojego występu w tegorocznej Lidze Mistrzów do udanych. Piłkarze z Lipska nie zdobyli jeszcze ani jednego punkty. Na inaugurację swoich zmagań przegrali z drużyną "Obywateli". Następnie polegli w rywalizacji z Club Brugge. Przez to plasują się na ostatnim miejscu grupy, co zdecydowanie utrudni im awans do kolejnej fazy turnieju.

Ostatni mecz PSG z drużyną RB Lipsk zakończył się triumfem paryżan.

AA, Polsat Sport