Na razie nie wiadomo, kto zostanie następcą Vitala Heynena w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W gronie kandydatów pojawia się Michał Winiarski. - Czy czuję się gotowy? Tak, czuję się gotowy, ale decyzja nie należy do mnie - powiedział mistrz świata z 2014 roku.

Winiarski rozmawiał już z prezesem PZPS Sebastianem Świderskim. Jak zdradził sam zainteresowany, nie dostał na razie żadnej oferty. Gdyby taka się pojawiła, chętnie usiądzie do negocjacji.

ZOBACZ TAKŻE: 25:0! Niesamowity wynik w meczu młodych siatkarzy Jastrzębskiego Węgla

- Całe moje życie to są wyzwania. Jako piętnastoletni chłopak marzyłem, żeby za kilka lat występować w reprezentacji Polski i to się spełniło. Kiedy zostałem trenerem, też marzyłem o poprowadzeniu kiedyś zespołu narodowego. Czy czuję się gotowy? Tak, czuję się gotowy, ale decyzja nie należy do mnie - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Faworytem do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski jest Nikola Grbić. Działacze Sir Safety Perugia, gdzie Serb pracuje, nie chcą się jednak zgodzić, by łączył obie funkcje. W tej sytuacji rosną szanse Winiarskiego.

"Winiar" to mistrz świata z 2014 roku. Od 2017 roku pracuje jako trener. Przez pierwsze dwa lata był drugim szkoleniowcem PGE Skry Bełchatów. Od 2019 roku prowadzi Trefla Gdańska.

MC, Polsat Sport